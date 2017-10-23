Sokak kedilerine "Miyav Park"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, “Miyav Park” projesini hayata geçirdi. Bu sayede kedilerin konaklayacağı, oyun oynayabileceği ve beslenebileceği eğlenceli bir yaşam alanı oluşturdu.

İHA'nın haberine göre Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Mersin İdmanyurdu Meydanı'na yakın bir lokasyonda ve atıl durumda bulunan eski antik tiyatro sahasının yeri değerlendirilerek, bu alana "Miyav Park" kuruldu. Kediler için hayata geçirilen bu projede rengarenk oyun alanları, mama ve su kapları, kedilerin uyumaları için minik kulübeler, gece ışıklandırmaları için enerjisini kendisi üreten güneş panelleri, tuvaletler, doğal çim alanları ve güvenlik kamerası bulunuyor.

İNSANLAR VE KÖPEKLER GİREMİYOR

Sokak kedilerine uygun hale getirilen, insanların ve köpeklerin giremeyeceği şekilde tasarlanan alanda, kediler hem konaklayacak ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak hem de oyun alanlarında oyun oynayacak. Parkta bulunan güvenlik kamerası ile kediler sürekli kontrol edilerek, olası tehlikelere karşı korunacak. Hastalık, yaralanma gibi durumlar da bu sayede anında tespit edilecek. Kedilerin günlük bakım ve kontrollerinin de yapılacağı tam donanımlı bu parkta hasta olduğu tespit edilen kedilerin bakımevlerine nakilleri yapılacak. Kediler tedavi ve kısırlaştırılma işlemleri yapıldıktan sonra Miyav Park'a yeniden bırakılacak. Bu sayede kediler kontrol altına alınarak, sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürecek ve hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların da önüne geçilecek. Ailelerin stres atmak ve gezmek için sıkça vakit geçirdiği bir alanda yer alan bu park ile vatandaşlar, çocuklarına hayvan sevgisini de aşılayabilecek.

Miyav Park projesini eşi ile yürüyüş yaptığı esnada tesadüf eseri gören ve Mersin Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerden bilgi alan hayvansever Serap Ömür, "Çok güzel bir proje olmuş. Dışarıda kalan kediler gelip burada mama yiyecek. Bakıma ihtiyacı olanlar ya da hasta olanlar sürekli kontrol altında tutulacak, tedavi edilecek. Kış geliyor. Yağmurda dışarıda kalmayacaklar. Bu proje hayvanlar açısında da bizler açısında da harika. Ben sokak hayvanlarına bakıyorum, mama veriyorum, hasta olunca veterinere götürüyorum. Ama artık gücümüz yetmiyor. Bu aşamada Büyükşehir Belediyesi hayvanseverlerin imdadına yetişmiş oldu. Çok güzel bir projeyi hayata geçirdiler. İnşallah Miyav Park'ın sayısı artar" dedi.

Eşi ile birlikte evlerinde kedi beslediklerini ve sokak hayvanlarının da bakımını yaptıklarını belirten Recep Ömür ise, "Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu hizmetten çok memnunuz. Biz soksak hayvanlarına sürekli bakıyoruz. Ama artık maddi olarak yetişemeyecek duruma geldik. Böyle hizmetler bizi gerçekten memnun ediyor. Hayvanları koruduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'ı her şekilde destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin hayvanlarla ilgili hizmetlerini takip ettiğini ve gururlandığını belirten İngilizce öğretmeni Ebru Laledemir de, "Bu proje Türkiye'de bir ilk olması nedeniyle gerçekten gurur verici. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bunu yapması bizi gururlandırdı. Diğer belediyelere örnek olmasını diliyoruz. Sokaktaki arkadaşlarımızın da buna ihtiyacı vardı. İçerisinde her şey var. En önemlisi güvenlik kamerası var. Hayvanlara zarar veremeyecekler. Vatandaşların içeriye yiyecek atıp atmadığını kontrol etmek açısından çok önemli. Güneş paneli sayesinde de geceleri rengarenk olacak. Kediler aç kalmayacak. Yağmurlu havalarda sokakta kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Hayvanseverlerin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini takip ettikleri takdirde hayvanlarla ilgili konularda yardım alabileceklerini kaydeden Laledemir, "Mesela Hayvan Barınağı çok bakımlı ve ihtiyaçlara cevap veriyor. Veteriner hekim arkadaşların çabalarını görüyorum ve devamını diliyorum. Ben Miyav Park projesi ve diğer tüm projeler için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.