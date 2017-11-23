Solak olmanın avantajları

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Solak olmak uzun yıllar boyunca sanki tedavisi aranan bir hastalık gibi görüldü. Nitekim eski İngilizce'de 'Sol' anlamına gelen 'lyft' (left) de zayıf anlamına geliyordu.

Bilim insanlarına göreyse, solak olmak o kadar da kötü bir şey değil.

ABD başkanlarından şampiyon sporculara birçok ismin de ortak özelliği.

Almanya'daki Oldenburg Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, masa tenisi ve kriket gibi topun rakip oyuncudan ayrılıp size ulaşıncaya kadarki zaman aralığını, yani 'zaman baskısını' kontrol etmenin kritik olduğu sporlarda, solak profesyonellerin sayısının daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Eğer siz de solaksanız ama spora pek de merakınız yoksa, yine de endişe etmeyin. İngiliz Daily Telegraph gazetesi, solak olmanın olası avantajlarını derledi.

Sol el ve beynin sağı arasındaki ilişki

Araştırmaya göre, en iyi kriket atıcılarından beşte biri, beyzbol atıcılarından da üçte biri sol elini kullanıyor.

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Araştırma ekibinden Florian Loffing bunu şöyle açıklıyor: Sağ elini kullananlar karşı tarafın da sağ eliyle karşılık vermesine alışık olduğu için, solakların toplarını karşılamakta zorlanıyor olabilir.

Solaklar başkan oluyor

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Barack Obama, Ronald Reagan ve Bill Clinton gibi ABD'nin eski başkanlarının ortak yanı, solak olmaları. Tesadüf mü? Belki de öyle.

Yine de matematik ve siyaset gibi zekayla bağlantısı kurulan alanlarda solakların sayıca baskın olduğu düşünülüyor. Bir teoriye göre bunda sol elini kullananların beynin sağ tarafını daha fazla kullanmasının payı var.

Bir başka teori de, solakların küçük yaşlardan itibaren sağlak insanların baskın olduğu bir dünyada hayatta kalmak için küçük çözümler üretmeye başlamaları.

Sebebi ne olursa olsun, Nobel Ödülü'nü kazananların listesindeki solakların sayısı dikkat çekici. Üstün zekâlılar topluluğu Mensa da üyelerin yüzde 20'sinin solak olduğunu söylüyor.

Solaklar kuyrukta daha az zaman geçiriyor

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Süpermarketteki kasaların önünde 20 tane sıra olduğunu düşünün. Hangisini seçerdiniz? Araştırmalar sağlakların daha çok sağ taraftaki kuyruğa girme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Böyle olunca sol taraftaki kuyruklar daha kısa oluyor.

Bilgisayar oyunları ve play-station'ın şampiyonları

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Avustralya'daki bir üniversitede yapılan araştırma, solakların video oyunlarda avantajlı olduğunu gösteriyor.

Sağ elini kullananlara oranla solaklar çok sayıda bilgiyi daha hızlı beyinde işlemden geçiriyor ve daha hızlı harekete geçebiliyorlar.

Böylece havada uçuşan sanal mermiler de zombiler de yenmesi çok daha kolay düşmanlara dönüşüyor.

Solak mankenlerin 'catwalk' yeteneği

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Bütün ünlü mankenler bilir - eğer podyumda catwalk (kedi yürüyüşü) yaparken sola doğru en doğal haliyle dönebiliyorsan, kazanan sensin demektir. Solaklar için bu çocuk oyuncağı.

Eğer mankenseniz, azılı rakibiniz olan bir başka mankenin suratına zarar verecek bir hareket yapmak, geleceğiniz için hiç de iyi olmayabilir.

Solakların sayısı neden az?