Pop yıldızı Beyonce’nin kız kardeşi Solange Knowles, poz verdiği gazetede photoshop şoku yaşadı. Gazete Habertürk'te yer alan habere gçöre Knowles, kendine özgü ‘taç’ tasarımı saçıyla İngiltere’nin London Evening Standart Gazetesi’ne kapak oldu. Ancak gazete fotoğrafı Knowles’ın saçını photoshop’la silerek yayımlayınca ortalık karıştı.
Sosyal medya hesaplarında "Saçıma Dokunma" kampanyası başlatan ünlü yıldız, binlerce hayranından da destek aldı. Bunun üzerine gazete yönetimi özür yazısı yayımladı