24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Habertürk TV'de yer alan bilgiye göre; cumhurbaşkanı adayı olan kişiler milletvekili olamayacak. Parti grupları ve yüzde 5 oy alan partiler aday gösterebilecek. Seçmenler yüz bin imza toplayıp cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek. İlk turda yüzde 50 artı 1 oy alan kişi cumhurbaşkanı seçilecek. Oy çokluğu sağlanamazsa ikinci tura devam edilecek. Yurtdışındaki seçmen seçime 3 gün kalana kadar oy kullanabilecek.

Ayrıntılar birazdan...

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