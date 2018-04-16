Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den birlikleri çekmek istediği fakat kesin bir takvimin olmadığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın bundan sonra Suriye'ye yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı koyacağını açıklamıştı.

ABD, İngiltere ve Fransa cumartesi günü Suriye'yi vurmuş, ortalık karışmıştı.

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