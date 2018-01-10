ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
ABD'YE PYD'Yİ EĞİTMESİ RAHATSIZLIĞI İLETİLDİ
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin PYD terör örgütü üyelerine silahlı eğitim vermesi konusunda rahatsızlığımızı ilettik.
Dışişleri Bakanlığı, Esed rejiminin İdlip’teki saldırılarından duyulan rahatsızlığı İran ve Rusya’nın Ankara Büyükelçilerine iletmişti. Bunun ardından yeni bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletlerinin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett Suriye meselesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Ankara, salı günü de Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörü olduğu Astana süreci çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesine tepki göstermişti. İdlib'le ilgili Rusya ve İran büyükelçileri Türk Dışişleri'ne çağrılmıştı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Suriye meselesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Suriye meselesi gündeme geldi.
Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov dün, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard da bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
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