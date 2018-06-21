Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iki kez oy kullandığı iddia edilen kadının serbest bırakılmasıyla ilgili, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifadeler aldı, gerekli soruşturmalar, yazışmalar yapıldıktan sonra yapıldıktan sonra kamuoyuna açıklama yapıldı ve ilgili kişinin serbest bırakılmasına karar verildi. İlk bulgulara göre aslında iki farklı kişinin olduğu ve iki farklı kişinin de farklı tarihlerde kullandığı esasen de mükerrer oyun kullanılmadığı yönünde bir tespite ulaşıldı." dedi.
Gül, yurt dışı seçmenlerin önceki seçimlere göre daha yüksek bir katılım gerçekleştirdiğini söyledi.
Oy kullanma işleminin sürdüğü yerlerdeki seçmenleri sandığa davet eden Gül, Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olmak adına sandığa giden herkese teşekkür etti.
AA'nın aktardığına göre, Bakan Gül, iki kez oy kullandığı iddia edilen kadının serbest bırakılmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:
"Bu iddiaya konu olan söz konusu kişi, iki resim paylaşmış. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifadeler aldı, gerekli soruşturmalar, yazışmalar yapıldıktan sonra yapıldıktan sonra kamuoyuna açıklama yapıldı ve ilgili kişinin serbest bırakılmasına karar verildi. İlk bulgulara göre aslında iki farklı kişinin olduğu ve iki farklı kişinin de farklı tarihlerde kullandığı esasen de mükerrer oyun kullanılmadığı yönünde bir tespite ulaşıldı. Söz konusu kişi, şu an için elde edilen bilgiler doğrultusunda serbest bırakıldı. Soruşturma yine sürüyor. Kimse bu tür olaylara göz yumamaz. Vatandaşlarımızı da seçim yasaklarına, seçim suçlarına karşı asla tevessül etmemeleri konusunda uyarıyorum çünkü çok ağır cezaları var. Bu konuda da bir müeyyideyle karşılaşırlar, demokraside herkes en dürüst şekilde oyunu kullanmalıdır."
Seçim güvenliğine işaret eden Gül, herkesin serbest ve dürüstçe seçime katılacağını, her sandıkta her partinin temsilcisinin olacağını o yüzden herhangi bir şüpheye yer verilmeyeceğini bildirdi.
TERÖRİST BAŞINDAN "HDP'YE OY VERİN" ÇAĞRISI
Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki sözde lideri terörist başı Murat Karayılan'ın örgütün yayın organlarına verdiği röportajla HDP'ye oy istemesine değinen Gül, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bunda şaşılacak bir şey yok. HDP'li vekiller oy alıncaya kadar demokrat, oy aldıktan sonra sırtını terör örgütüne dayadığını söyleyen bir siyaset anlayışına sahip. Gerçek siyaseti Mecliste kendilerini seçenlere yönelik temsil etmeye yönelik bir siyaset benimsemedi. Oy aldıktan sonra ertesi gün o Kürt kardeşlerimizin evinin önüne çukur kazarak onlara terör örgütüyle beraber şehri ve mahalleyi dar ettiler. Burada asıl şaşılacak durum CHP'nin bu kişilerle ve kesimlerle dirsek temasıdır. Ama halkımız tüm bu olanları görüyor."
OHAL ELEŞTİRİLERİ
Abdulhamit Gül, OHAL ile ilgili eleştirilere de cevap verdi.
"Hala 15 Temmuz’a darbe diyemeyen bir ana muhalefet var." diyen Gül, bu durumun siyasi hayata kara leke olarak düştüğünü vurguladı.
AK Parti'nin iktidara geldiği ilk dönemlerde OHAL'i kaldırdığını anımsatan Gül, şöyle devam etti:
"Bizim için aslolan olağan yönetimdir, olağan üstü yönetim dönemleri değil ama burada bir zaruret olmuştur. AK Parti bunu bir tercihten dolayı yapmamıştır, zaruret olduğu için yapmıştır."
FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün Almanya'da bir evde saklandığına ilişkin haberinin hatırlatılması üzerine Gül, bu konuda başta ABD olmak üzere FETÖ örgütü elebaşlarıyla ilgili birçok iade talebine rağmen olumlu yanıt gelmediğini anımsattı.
Siyasi düşüncelerle hukuki bir adım atılmadığını, bunun hukuki açısından kabul edilebilir bir durum olmadığını anlatan Adalet Bakanı Gül, "Adil Öksüz konusunda Almanya'ya talep gönderilmiştir ve hukuki bir sürecin başlatıldığını biliyoruz. Almanya'dan kısa sürede olumlu bir yanıtın gelmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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