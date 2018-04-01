Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında mayın patladığı belirtildi.

Patlama nedeniyle araçta görevli bir sivil personelin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızdan UMKE görevlisi Burak Tatar, bugün Afrin bölgesinde el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olmuştur.

Harekatın başladığı ilk günden itibaren, vatan, millet aşkıyla gerek hastanelerde gerek ambulanslarda gerekse cephede canları pahasına yaralılarımıza müdahale eden çalışanlarımızın ne kadar kutsal bir görev üstlendiklerine bir kez daha şahitlik ettik/ediyoruz.

Yüzlerce sağlık çalışanı gibi Burak Kardeşimiz de görev yaptığı Erzurum 112 Komuta Kontrol Merkezinden gönüllü olarak savaş bölgesine gidip kutsal görevi icra ederken Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Şehitlik gibi yüce bir mertebeye nail olan Burak Kardeşime Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum."

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