Mehmet Altan'ın 12 Ocak 2017, Şahin Alpay'ın ise 28 Şubat 2017'de yaptıkları başvurular, AİHM 2. Dairesi'nce 20 Şubat'ta karara bağlandı.

Gerekçenin yazımı tamamlanan karar, bugün Mahkeme'nin internet sitesinde İngilizce ve Fransızca olarak yayımlandı.

AA'nın aktardığına göre, davalardan çekilen AİHM'in Türk yargıcı Işıl Karakaş yerine Türkiye'nin ilettiği isim listesinden seçilerek, heyette yer alan Doç. Dr. Ergin Ergül, karara muhalif kaldı.

AİHM, Altan ve Alpay'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (AİHS) güvenceye alınan haklara ilişkin sekiz şikayetinden, Anayasa Mahkemesinin de ihlal yönünde karar verdiği "Özgürlük ve güvenlik hakkı" ile "İfade özgürlüğü hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti.

Strazburg mahkemesi ayrıca Şahin Alpay'ın davalı devletin tutukluluğuna son vermek için gerekli tüm tedbirleri almasına da karar vererek, başvuruculara 21 bin 500'er avro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolunu halen etkili bir iç hukuk yolu olarak değerlendiren AİHM, AİHS'in 5/4. maddesinde yer alan "Tutukluluğun yasallığı ve serbest bırakılmak için mahkemeye başvuru hakkı"nın ihlal edildiğine yönelik şikayetleri de Anayasa Mahkemesi'nin iş yükünü göz önünde bulundurarak kabul etmedi.

AİHM 2. Dairesi'nin başvurucuların özgürlük ve güvenlik ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine ilişkin kararı bire karşı altı oyla alındı.

Karara muhalif kalan Türk yargıç Ergül'ün, AİHM'in yerleşik içtihatları uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması ve başvuranların mağdur sıfatlarının kalmaması, ayrıca Türkiye'nin olağanüstü hali ilanının akabinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yaptığı derogasyon (askıya alma beyanı) gerekçeleriyle şikayetlerin reddi gerektiğine ilişkin karşı oyu da mahkeme kararı ekinde yer aldı.

AYM, ALPAY İÇİN İKİNCİ KEZ 'HAK İHLALİ' KARARI VERMİŞTİ

Şahin Alpay'la ilgili olarak Anayasa Mahkemesi geçen hafta bir kez daha "hak ihlali" kararı vermiş ve Alpay, "ev hapsi" kararı ile tahliye edilmişti.



AYM Genel Kurulu, 11 Ocak’ta FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “ifade ve basın özgürlükleri”nin ihlal edildiğine karar vermişti. İstanbul 13 ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri ise AYM’nin ihlal kararına direnerek, Alpay ve Altan’ın tahliye taleplerini reddetmişti. Tahliye taleplerinin reddine yönelik yaptıkları itiraz üst mahkemelerce de reddedilen iki isim, ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla yeniden AYM’ye başvurmuş ve mahkeme Şahin Alpay'ın başvurusunu gündeme alarak ikinci kez "hak ihlali" kararı vermişti.

AİHM’in de iki ismin başvurusuna ilişkin kararını 20 Mart’ta vereceği açıklanmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER