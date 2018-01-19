Aile Bakanı Kaya hastanedeki hamile çocuk skandalına ilişkin, "Sürecin takipçisi olacağız. Sağlık bakanlığımız, adalet bakanlığımız, cumhuriyet başsavcılığı gerekli soruşturmaları başlattılar. Avukatlarımız da yerinde takip ediyorlar. Ailelerle ilgili de çalışmalarımız başlattık. " dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, bugün yaptığı açıklamada, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddilarına yanıt vermişti. Şahin, "Ya bizim kararımız onanacaktır, ya da bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır" demişti.

NE OLMUŞTU?



İstanbul’da Suriyeli sığınmacıların yoğun yaşadığı Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinin, 2017’nin ilk 5 ayında, 39’u Suriyeli, 38’i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunu polise bildirmediği ortaya çıkmıştı. Skandal, hastanede görev yapan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.’nin, 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmetler biriminde tutulmadığını fark etmesiyle ortaya çıkmıştı.



SKANDALI ORTAYA ÇIKARAN SOSYAL HİZMET UZMANININ GÖREV YERİ 2 KEZ DEĞİŞTİRİLDİ VE HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI



Olayı ortaya çıkaran ve görev yeri 2 kez değiştirilip hakkında inceleme başlatılan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.’nin ise savcılık ifadesinde, “Kayıtları incelediğimde 1 Ocak 2017’den 24 Mayıs’a kadar 18 yaşından küçük kızlara ait gebeliklerin hastanedeki Çocuk İzleme Merkezi’ne, güvenlik güçlerine ve savcılığa bildirilmediğini tespit ettim. Bu konuda görevi kötüye kullanmaktan ihbarda bulundum” dediği öğrenildi.

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