AK Parti heyeti, Büyük Birlik Partisi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette ittifak masaya yatırıldı. Görüşmenin ardından AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ünal, "Türk siyasetinde gizli kapaklı, kirli pazarlıkların yapılmaması, her şeyin milletin gözünün önünde ceryan etmesi için ittifak düzenlemesi yapıldı. Biz, MHP ile olan ittifak görüşmelerini şeffaf ve halkımızın gözünün önünde yaptık. Sayın Genel Başkan ile görüştük, sanıyorum kendisi haftaiçinde Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Görüşmenin ardından varılan nihai nokta açıklanır." dedi.

"BU HAFTA CUMHURBAŞKANIMIZ İLE GÖRÜŞÜP NETLEŞTİRECEĞİZ"

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici ise, "Biz BBP olarak ittifak gündeme geldiğinden beri yasal hale getirilmesinin doğru olduğunu söyledik ve destekledik. Cumhur İttifakı gündeme geldi, biz de desteklediğimizi söyledik. BBP olarak bu ittifakın yanında ve içinde olacağımızı açıkladık. Bu çerçevede Ünal ve Elitaş ziyarette bulundular. Faydalı ve değerli bir görüşme yaptık. Cumhurbaşkanımızla görüşmemizden sonra netleştireceğiz. Bizler ittifaka öncelikle nasıl katkıyı maksimum sağlayacaksak ona bakarız. Kendi listelerimizle mi gireceğiz, ittifakın içinde mi gireceğiz göreceğiz. Kendi listelerimizle partimizle girmeyi isteriz ama bu sadece bizim vereceğimiz karar değil. MHP - AK Parti - BBP'nin ortak vereceği karardır. Fitneye fırsat vermeyiz. BBP'nin parlamentoda temsil edilmesi de çok önemlidir.

Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin at başı gitmesi lazım. Milletimiz Cumhur İttifakı'na ne denli oy verirse BBP'de o kadar çok vekille temsil edilir." diye konuştu.

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