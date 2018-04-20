AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Habertürk TV'de erken seçimle ilgili soruları yanıtlıyor. Elitaş, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde kullanılacak pusulayla ilgili detayları anlattı.

Elitaş, "2 oy pusulası var. Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği pusulası. İttifak Milletvekili pusulasısında yer alacak. Cumhurbaşkanı adaylarını partiler zaten açıkladı. Cumhurbaşkanlığına aday olmak için şartlar belli. Ya 100 bin imza toplayacaksınız ya da 20 milletvekilinin imzası ile aday gösterileceksiniz. Cumhurbaşkanlığı pusulasında sadece adayın ismi olacak. Siyasi partiler çıkacak diyecek ki ben Erdoğan'ı destekliyorum diyecek. Vatandaşı yöneltecek. İttifak milletvekilliği için yapılan düzenleme. Cumhurbaşkanının seçileceği pusulada adayın ismi, resmi ve mühür yeri olacak. İttifak adı yer almayacak, aday ismi yer alacak. " dedi.

İYİ Parti'nin seçime girmesinin önünde engel var mı sorusu üzerine Elitaş, "Seçim kanunu belli. Bu bizim meselemiz değil, YSK'nın işi" diye yanıt verdi.

Kaç aday olur sorusuna yanıt veren Elitaş, "100 bin imzayı kim toplarsa aday olabilir. MHP'nin adayı Erdoğan'dır. HSP başka bir aday çıkarma hakkına sahiptir. Geri kalan 96 parti bir araya gelse yüzde 5 yapmadığına göre aday çıkaramaz, ancak 100 bin imza ile çıkarır. Malum parti milletvekilliği seçimlerine bir partinin gölgesi altında girebilir ancak 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı çıkarabilir. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olmalıdır. Merdivene ters binmez ise aday olacaktır. Siyaset cesaret işidir. Bahçeli, Türkiye'nin bekası için Erdoğan liderliğindeki yeni yönetim sistemini destekleyen bir milli duruş gösterdi.

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