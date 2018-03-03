İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki heyetin partilerini ziyaretine ilişkin, "Sandık güvenliğini ve bu güvenlik konusunda hassasiyetle durulması gerektiğini konuştuk. İttifak konuşmadık. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi adayını çıkaracak, İYİ Parti de kendi adayını çıkaracak. Orada bir sorun yok." dedi.

Akşener, Adnan Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Adana İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin bir zorunluluktan ve siyasi tıkanıklığı açmak için doğduğunu belirtti.

Gizli, saklı hiç kimseyle görüşmediklerini ifade eden Akşener, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin ittifak kurmasına bir itirazlarının ve saygısızlıklarının olmayacağını bildirdi.

İttifakı kuranların bulundukları yerden kendilerine hakaret etmelerini de kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Akşener, "Biz kimseye hakaret etmiyoruz, iftira etmiyoruz. Siyaseten her konuda saygılı bir dil kullanıyoruz." diye konuştu.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Akşener "Cenabı Hakk, şu anda Afrin'de mücadele eden evlatlarımızın ayaklarına taş değdirmesin. Muzaffer olarak dönmelerini nasip etsin. Ama stratejik derinlik oldu stratejik çukur, çocuklarımız orada Türkiye'nin itibarını o çukurdan çıkarmak için kanlarıyla, canlarıyla, terleriyle mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Akşener, 7 Nisan'da Alpullu'da olacaklarını ve şeker fabrikasının satılmasına engel olmak için her şeyi yapacaklarını kaydetti.

"İTTİFAK KONUŞMADIK"

Dün partilerini CHP Genel Başkan Yardımcıları'nın ziyaret ettiğini aktaran Akşener, şunları söyledi:

"Sandık güvenliğini ve bu güvenlik konusunda hassasiyetle durulması gerektiğini konuştuk. İttifak konuşmadık. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi adayını çıkaracak, İYİ Parti de kendi adayını çıkaracak. Orada bir sorun yok. İYİ Parti'liler şu anda sandıkları için eğitiliyor. Kendi hakkını savunamayan milletin hakkını savunamaz. Onun için sandıklara sahip çıkacağız. Biz sandığa sahip çıkacağız. Sandık kurulları ağırlıklı olarak kadınlardan olacak. Açık açık, İYİ Parti'li kadınlara söylüyorum, kanunsuzluk, uygunsuzluk yapanların kafasını yolabilirsiniz. Arkanızda ben varım."

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