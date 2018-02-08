Ankara'da Dodurga ve Alacaatlı Mahallelerine yakın mevkiinde yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlama gerçekleştirildi. Patlama sesi kentte pek çok noktadan duyulunca endişeye neden oldu. Sosyal medyada da Ankara'daki pek çok kullanıcı, patlama sesi duyulduğunu hesaplarından paylaştı.

İHA: PATLAMA SESİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

İHA'nın haberine göre, Ankara'da çeşitli semtlerden duyulan patlama sesi polisi alarma geçirdi. Polisin yaptığı çalışmada sesin Dodurga ve Alacaatlı Mahallelerine yakın bir mevkiideki yol yapım çalışmaları sırasında dinamitle yapılan kontrollü patlamadan kaynaklandığı belirlendi.

ANKARA VALİSİ TOPACA'DAN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Ercan Topaca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alacaatlı Mevkiinde devam eden yol çalışmasında,dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama sözkonusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

— Ercan Topaca (@TopacaErcan) February 8, 2018

Ankara'da 1 Şubat'ta Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında meydana gelen patlamanın bomba düzeneği ile gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER