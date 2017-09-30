Antalya'da deprem!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem İdaresi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan veriye göre, saat 10:54'te merkezi Antalya'nın Manavgat ilçesi açıkları olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

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