Başkan Gani, video aracılığıyla yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinden, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde Taliban'a karşı operasyonlarını durdurmasını istemiş, ateşkesin 12 Haziran'da başlayıp, 19 Haziran'da sona ereceğini belirterek Taliban dışındaki DEAŞ, Hakkani ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtmişti.

Taliban da Afganistan'ın ateşkes çağrısına karşılık tarihinde ilk kez ateşkes ilan etmiş, ancak 2 gün önce ateşkesin sona erdiği tarihte savaşa yeniden başlayacaklarını duyurmuşlardı.

Reuters haber ajansı, Taliban'ın bugün gerçekleştirdiği saldırıda 30 güvenlik gücünü öldürüldüğünü duyurdu.