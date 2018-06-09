MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zalimlere, teröristlere, hainlere, küresel saldırı ve komplolara karşı ittifakla hareket ediyoruz. Kim ki Cumhur İttifakı'nı dinamitlemeye kalkışırsa kim ki Cumhur İttifakı'na vade biçip çürütmeye çalışırsa biliniz ki Türkiye'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaklardır." dedi.
Bahçeli, Atatürk Spor Salonu'nda partisinin Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova milletvekili adayları ile il teşkilatları yöneticilerinin katıldığı, "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl?" temalı "Bursa Merkezli Bölge İstişare Toplantısı"nda, büyük Türk milletinin dayatılan zulmeti milli imanla dağıttığını söyledi.
Türk milletinin dünden bugüne hep el ele, her zaman gönül gönüle bir ve beraber olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Esasen Cumhur İttifakı işte böyle doğdu. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinden besleniyor. Cumhur İttifakı, Türk milletinin haslet ve haysiyetinden feyzalıyor." diye konuştu.
Cumhur İttifakı'nın Türk ve Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası olduğunu dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:
"Cumhur İttifakı, tarihin en stratejik ve isabetli kararlarından biri olarak, milli vicdanda cevap ve cevaz buluyor. İttifak yerine 'itilaf' diyenler, imana dudak büküp ihanete el sallayanlar, cumhur yerine curcuna, cümbüş, yükseklik yerine çukurluğu tercih edenler, elbette milli iradenin ne dediğini anlayamazlar. Cumhur İttifakı'nın ruhunu, amaç ve kapsamını göremezler, görseler de hazmedemezler. Artık partiler arasında ittifak kurabilmenin önü açılmıştır. Mart ayı içinde TBMM'de yaptığımız düzenlemeyle ittifak, meşru ve kanuni bir zemine kavuşmuştur. Yeni hükümet sistemiyle birlikte ittifak oluşturmanın, ittifakla hareketin zarureti ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı, yasal bir arka plana dayanmaktadır."
"UYURSAK TUTSAK DÜŞERİZ"
Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın cumhurun kendisi, Cumhuriyet'in kader çizgisi olduğunu ifade ederek "Zalimlere, teröristlere, hainlere, küresel saldırı ve komplolara karşı ittifakla hareket ediyoruz. Kim ki Cumhur İttifakı'nı dinamitlemeye kalkışırsa kim ki Cumhur İttifakı'na vade biçip çürütmeye çalışırsa biliniz ki Türkiye'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaklardır." dedi.
Bugünkü ülke ve dünya gerçeğinde uyanık bir şuur ve dikkatin herkes için ertelenemez bir zorunluluk olduğunu anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Uyursak tutsak düşeriz. Uyursak öz değerlerimizden uzaklaşır, önüne gelenin, keyfi yetenin, canı çekenin denetim ve kontrolüne gireriz. Bu hakikatler, tarihi tecrübelerimizin hepimize uyarısıdır. Teyakkuz ve müessir bir irade gücünden hiçbir zaman mahrum olmadık, olamayız. Biliyorduk ki nefret saçan gözler üzerimizdeydi. Biliyorduk ki çetin bir coğrafyayı yurt tutmuştuk. Türk milletini punduna getirip Türkiye'yi tongaya düşürüp Türk vatanını tuzağa çekip öldürücü vuruşu yapmak için hazır bekleyen odakların kirli hesapları fazlaydı. Bu yüzden 'önce tedbir, sonra tevekkül' dedik. Tarihin ve coğrafyanın bizlere yüklediği sorumlulukları idrak ederek istiklalimize biçilen kefeni, giydirilmek istenen esir kıyafetini her seferinde yırtıp attık."
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