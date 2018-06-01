Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Antalya Milletvekili ve MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Yurdakul, MHP’nin seçim vaatlerini nasıl gerçekleştireceğini anlattı. Yeni sistem ile her milletvekilinin kendi kanunu hazırlama yetkisi olacağını kaydeden Yurdakul, “Liderimizin ‘pişman olan dönsün’ açıklamasından sonra partimize dönen çok oldu. Bugün oturup çaylarımızı içtik. MHP anket yaptırmıyor. Yapılan anketlere bakıyoruz. Af konusunda Ak Parti’den bir açıklama gelmeyince bizde girişimde bulunmadık. Seçim beyannamemizin en üstüne yazdık” sözlerine yer verdi.
MHP Antalya Milletvekili ve adayı Ahmet Selim Yurdakul, 24 Haziran Seçimleri için saha çalışmalarına Aksu İlçesi’nde devam etti. Yurdakul'a AK Parti Antalya Milletvekilleri Kürşat Tatar ve Ziya Yıldırım da eşlik etti. Çalışmalar kapsamında MHP Aksu İlçe başkanlığında partililer ile bir araya gelen Yurdakul, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
"MHP önce olduğu gibi bu seçimde de anket yaptırmıyor"
"MHP ANKET YAPTIRMIYOR"
İHA'nın aktardığına göre; MHP’nin 24 Haziran seçimleri için anket yaptırıp yaptırmadığı sorulan Yurdakul, “MHP önce olduğu gibi bu seçimde de anket yaptırmıyor. Ancak diğer partiler ve anket şirketleri tarafından bize anket sonuçları geliyor. Biz o anket sonuçlarını değerlendiriyoruz. Biz esas olarak sahada Türk milletinin ne düşündüğüne bakıyoruz. Biz bu verileri il başkanlığında toplayıp daha sonra genel başkanımıza sunuyoruz. Şunu ifade edebilirim ki ilk turda seçim sona verecek. MHP parlamentoda çok yüksek oranda temsil hakkı kazanacak. Türkiye geneli bir anket oranından bahsedemem ama Antalya’da MHP birinci parti olacak. Bunu kesinlikle ifade edeyim” açıklamasında bulundu.
"Çok büyük kısmı açıklamalarımızdan sonra tekrar bize döndüler."
"ÇOK BÜYÜK KISMI AÇIKLAMALARIMIZDAN SONRA TEKRAR BİZE DÖNDÜLER"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Pişman olan varsa kucaklaşmaya hazırım" sözlerinden sonra İYİ Parti’den MHP’ye bir yönelme olup olmadığı da sorulan Yurdakul, “MHP’de önceki dönemlerde belirli sürelerde ve ya uzun yıllar çalışanlarda ülkücü camianın insanları veya MHP’ye sempatisi olan vatandaşlarımız belirli dönemlerde bir rüzgara kapılarak faklı düşüncelerin içerisine girmiş olabilirler. Onların inanın çok büyük kısmı açıklamalarımızdan sonra tekrar bize döndüler. İsim veremem ama gördük bizden giden hatasını benimsemiş bugün bizimle çay içip sohbet ettiler. Yuvalarına döndüklerini söylediler. Genel başkanımızın elini öperek hatasını söyleyen çok insanımız var.” değerlendirmesinde bulundu.
"KANUNLARI MİLLETVEKİLLERİNİN KENDİSİ YAPACAK"
MHP’nin vaatlerini nasıl gerçekleştireceğine de cevap veren Yurdakul, “Bu yeni değişen sistem içerisinde artık ülkeyi yönetecek olan Cumhurbaşkanı ve onun kurmuş olduğu sayısı değişecek olan bir bakanlar kurulu sistemi olacak. Bu 14-24 olabilir. Bu sayı değişecek. Bunlar devleti yönetecek ancak artık kuvvetler ayrılığı prensibi bu cumhurbaşkanlığı sistemi ile getirildiği için kanunları milletvekillerinin kendisi yapacak. Örneğin siz ilçenizde karşılaştığınız bir sorunun çözümü için ancak kanunun değişmesi gerekiyor. Bize bu sorunu ifade ettiğiniz zaman ben tek başıma bu kanunu hazırlayarak meclise sunup oradan geçirme imkanım olacak. Önceki sistemlerde kanun değişikliklerini hükümet getiriyordu. Şimdi öyle olmayacak. Biz MHP olarak sadece 30 vekil olarak vatandaşımızın 700 binini ilgilendiren hastamızın sorununu bize getirdiler. Bizde bunu bütün partilere kabul ettirerek sorunu çözdük. Biz ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçileceğini görüyoruz” açıklamasını yaptı.
"AK PARTİ'YE TEKRAR BİR GİRİŞİMDE BULUNULMAMIŞTIR"
Devlet Bahçeli’nin af önerisi ile ilgili de soruları cevaplayan Yurdakul, önerinin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı ve Ak Parti ile seçim vaadinden sonra bir temasın olmadığını söyleyerek, “Hapishanede uzun yıllardı cezasını çekmiş kader kurbanları var. Kader kurbanlarının affının ülkemiz için yararlı olacağını istedik. Biz diğer bazı gruplar o beş benzemezler gibi teröristleri destekleyen ve teröristlerin yanında yer alan Mehmetçiğimize kurşun sıkan Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istemiyoruz. Biz kader kurbanlarının serbest kalmasını istiyoruz. Genel başkanımız af talebinde bulunduktan sonra bunun söz konusu olamayacağı ifade edildi. Arkasından yine liderimiz af konusunun neden yapılması gerektiğini tekrar ifade etti. Biz seçim beyannamemizde bunu tekrar belirttik. Bundan sonra Ak Parti’den bir açıklama gelmemesi üzerine tekrar bir girişimde bulunulmamıştır. Ak Parti bunu kabul ederse bunun gereğini yerine getirir” dedi.
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