Bakırköy’de 7 katlı binanın otoparkına malzeme taşıyan işçilerin bulunduğu asansör metrelerce yüksekten yere çakıldı, 4 işçi yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, Bakırköy İncirli Caddesi'nde bulunan kaba inşaatı bitmiş 7 katlı binanın asansöründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı asansör, yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine çakıldı. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar işçilerin yardımına koşarak durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçileri bulunduğu yerden çıkararak ambulanslara yerleştirdi. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan işçiler, çevredeki hastanelere sevk edildi. İşçilerin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilirken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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