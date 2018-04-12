Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başkanı Çipras ile telefonda görüştü. Yıldırım, uçak kazası nedeniyle taziyelerini iletti.

Yıldırım ve Çipras, gündemdeki konuları sağlıklı şekilde ele alabilmek için iletişim kanallarının açık tutulması konusunda mutabık kaldı.

Ege'de İskiri adası yakınlarında Miraga 2000-5 tipi bir Yunan savaş jeti düşmüştü.

Yunanistan Savunma Bakanı, düşen uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini ve uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmediğini söylemişti.

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