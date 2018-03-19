Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu. Yıldırım, Afrin Harekatı'yla ilgili olarak, "Afrin'de bundan böyle hem güvenlik hem de huzur ortamının tesisi için gerekli adımları hızlı bir şekilde atıyoruz. Bunu bilen bölge halkı kahraman Mehmetçiğimizi ve ÖSO mensuplarını Afrin'de bağrına basmıştır" diye konuştu.

Yıldırım ayrıca, kura öncesi hakim ve savcılara yönelik olarak "Yargı mensuplarının donanımı, liyakatı, meslekteki kalitesi özel bir önem taşıyor. Adaletin güçlü olduğu yerde devlet de güçlüdür. Hukuk, adalet ile taçlanır ve anlam kazanır." diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Mehmetçiğimiz dün sabah Afrin şehir merkezinin kontrolünü ele almıştır. İlk günden beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu ifade ettik. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığını söyledik. Terör örgütlerini bertaraf etmek aynı zamanda bölgede yaşayan, masum, mazlum kardeşlerimize karşı da bir borcumuzdur.

Ülke sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için yapılan bir faaliyettir. Bu harekat süresince kahraman Mehmetçiklerimiz, ÖSO mensupları sivillerin zarar görmemesi için azami derecede dikkat göstermiştir. İnsani yardım faaliyetlerinin en etkin yürütülmesi için yoğun çaba gösteriyoruz.

"TERÖR TEHDİDİ ORTADAN KALKINCAYA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Afrin'de bundan böyle hem güvenlik hem de huzur ortamının tesisi için gerekli adımları hızlı bir şekilde atıyoruz. Bunu bilen bölge halkı kahraman Mehmetçiğimizi ve ÖSO mensuplarını Afrin'de bağrına basmıştır. Türkiye'yi suçlamanın akılla izanla izahı yok. Bu örgütleri cesaretlendirenlerin bu konuda Türkiye'ye söz söyleme hakkı da yok. Kahraman Mehmetçik ve ÖSO, Afrin'i ve çevresini tüm terör unsurlarından temizlemiştir. Her terör tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar bu bölgedeki mücadelemiz devam edecek.

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