TRT Haber'in canlı yayın konuğu olan Başbakan Yıldırım, OHAL'in bitiş tarihini açıkladı. Yıldırım, 'Temmuz'un 17'si veya 18'i bitmiş oluyor, tekrar uzatılmayacağını düşünüyorum.' dedi.

Başbakan Yıldırım, "Vatandaşlarımız seçime katılmayı ihmal etmesin. Tatile gidip seçimi unutmayalım. Tatile gidelim, tatilimizi yapalım ama 24'ünde nerede oy kullanacaksak orada olalım. Vatandaşlık görevimizi ihmal etmeyelim." diye konuştu.

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