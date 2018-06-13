Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçime günler kala 24 TV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Erdoğan, "Bugün Trabzon'da mitingimiz vardı. Muhteşemdi. Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Tarihi önem açısından önemli bir projeydi. Biz yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. Bunu yaptığımız andan itibaren bu iş çok daha ileri kademelere taşınacak." dedi.

"İsrail, bize 10 tane İHA verdi." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Daha sonra arıza yaptı 2 tanesi, 8'i şu anda yarı kullanılabilir durumda. Böyle bir vaziyette. Amerika ise 'kongre izin vermiyor' diyerek bize insansız hava aracını vermedi. Biz, şimdi kendi üretimimizi kendimiz yapıyoruz, artık ev sahibi konumuna gelmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

"BUNU ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Erdoğan, "Yunanistan'ın S-300'leri var. Şu anda onda S-300 varken ona böyle bir şeyi söylemiyorsun. Öbür tarafta NATO dışında aynı şekilde Suriye'de bunlar var, her hangi bir şey söylemiyorsun. Türkiye'ye gelince böyle bir takılma politikası, bunu anlamak mümkün değil. Biz şu anda S-400'de hem kredi noktasında, Rusya sağolsun bize çok uygun şartlarda kredi verdi. Hem işin ikinci, üçüncü kademesinde ortaklaşa bir üretime gireceğiz. Belki de onu (S-500) da beraber yapacağız" diye konuştu.

Muhalefetin ekonomiye ilişkin eleştirilerine de yanıt veren Erdoğan, "Bu adamlar ekonomiyi bilmiyor. Bunlar zannediyorlar ki ekonomi sadece cepteki paradır. Ekonomi sadece cepteki para değildir. Türkiye'de ekonomi zor durumda olsa yüklenici firmalar bu kredileri, rakamları nereden bulacaklar?" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN OHAL AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil. Bu OHAL, tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir." diye konuştu.

MOODY'S AÇIKLAMASI

Türkiye ekonomisi üzerinden oynanan oyunlara dikkati çeken Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran'dan sonra o Moody's'e bir operasyon biz çekeceğiz." ifadesini kullandı.

"MÜNBİÇ'TE ÇOK DAHA İYİ BİR MESAFE ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Erdoğan, "(ABD) Silahların üzerindeki kendi seri numaralarıyla geri toplayacaklar, bunun sözünü verdiler. Eğer seri numaralarıyla bunları toplarlarsa oradaki sıkıntı daha da aşılmış olacak. Bunu ben önemli bir gelişme olarak görüyorum. Şu anda biz belirlenen takvimle Münbiç'te çok daha iyi bir mesafe alacağımıza inanıyoruz."dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 Haziran'dan sonra özellikle batının güçlü ülkelerine gerekli olan tavırları, tedbirleri biz de koyacağız. Birinci derecede Almanya ile bunları konuşacağız. Bu gidiş, gidiş değil. Şu anda Almanya, tamamen FETÖ teröristleri ile tıklım tıklım dolu. Hepsi orada cirit atıyor ve bunlar marka isimler. Amerika, Hollanda, Belçika öyle."

"TUTUKLU OLAN KİŞİ DE ADAY OLAMAZ"

Demirtaş'ın adaylığına ilişkin Erdoğan, "Aday olduğunda içerideydi. Orada zaten bir eksiklik, bir yanlışlık var. Yani biz burada illa mahkumiyeti adaylık şartları arasında saymamamız lazım. Tutuklu da olsa bence tutuklu olan kişi de aday olamaz, olmamalı. Çünkü bu bir kaçamak yoldur. Buna niye böyle bir fırsatı biz verelim?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İnce'nin FETÖ iddialarına ilişkin, "Kalkıyorsun Erhan Afyoncu'ya takılıyorsun. Erhan Afyoncu kim, sen kim? Erhan Afyoncu'nun atılacak tırnağı olmazsın."dedi.

"24 Haziran sıradan bir oylama değil" diyen Erdoğan, "Türkiye küllerinden çok farklı bir şekilde zaten doğruluyor. 16 aydır bu süreç devam ediyor, inşallah bu 24 Haziran'da da bu süreç aynı kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme rakamlarına ilişkin ise, "İşsizlikle mücadelede işsizler ordusunu ortadan kaldırıp da 1 milyonu aşkın işsizi iş sahibi yapmak, taşeronlar noktasında bu insanlara kadro vermek, bunlar büyümenin en önemli işaretleri." şeklinde konuştu.

"ZENCİ TÜRKLERDEN BAHSEDİLİYORSA O BİZİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İnce'nin 'beyaz Türk' sözüne ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz, ne beyaz ne zenci böyle bir şeyin içerisinde değiliz. Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Eğer bu ülkede 'zenci Türklerden' bahsediliyorsa o biziz. Çünkü bizim yavrularımız okulların kapısından geri döndürüldü."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer cumhurbaşkanı adaylarının havaalanı köprü, "Milli marka, milli üretim, sanayileşme, kendi tankımızı, topumuzu tüfeğimizi niye yapmıyoruz da yol, kaldırım, köprü yapıyoruz" şeklindeki eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlar bizi takip etmiyorlar, takip etseler dahi, bilseler dahi yaptıklarımızı hiçbir zaman 'yapıyor' demiyorlar. Şu anda biz savunma sanayinde ilk göreve geldiğimizde yüzde 20 civarındaydı yerli sanayi üretimi, şimdi bu yüzde 65. Biz dışa bağımlılıktan bu oranda artık kurtuluyoruz. Şu anda Türkiye artık insansız hava araçlarını üretiyor mu? Üretiyor. Silahlı insansız hava araçlarını üretiyor mu? Üretiyor. Şu anda mesela tüfeklerde üretime geçtik, yapıyoruz. Aynı şekilde şu anda tankta prototip yapıldı, seri üretime geçilecek. Zırhlı taşıyıcılarda alternatifli zırhlı taşıyıcılarımız var. Mesela TOMA'lar vesaire bütün bunlar artık Türkiye'de yapılır hale geldi. Şimdi her geçen gün öz güven de arttığı için biz bu noktada yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. Bunu yaptığımız andan itibaren zaten bu iş çok daha ileri kademelere taşınmış olacak."

"BUNLARDAN HABERLERİ YOK"

Atak helikopterinin yapıldığını anımsatan Erdoğan, "Şimdi Atak helikopterlerini ben Sayın Berlusconi'nin İtalya Başbakanı olduğu zaman onunla görüşerek İtalyanlarla ortaklaşa bir üretime geçtik. Şu anda biz Atak helikopterlerini üretiyoruz ve hatta hatta ihracata da bu noktada Atak helikopterlerine de başladık, bu noktaya geldik. Bunların bunlardan haberleri yok ki. Türkiye'de savunma sanayinde neler yapılıyor haberleri yok." ifadesini kullandı.

Eğitim uçağı Hürkuş'u yapar hale geldiklerine işaret eden Erdoğan, "Ama bunlara sor, bilmezler. Bunlar dertli değil, biz dertliyiz. Mesela bizim şimdi kendi milli, yerli tüfeklerimizi üretir hale geldik, bunları yapıyoruz." dedi.

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