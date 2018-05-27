Başbakan Binali Yıldırım, Isparta'da düzenlenen mitingde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yerli otomobil yanıtı verdi. Yıldırım, "Yerli otomobil yapmak ilkelliktir diyorlar ilkel olan sizsiniz... İşleri güçleri yıkmak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Isparta'da konuştu. Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Başka ne diyorlar Kanal İstanbul'u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe evet dediniz. Bunlara kalsa 16 yıldır Türkiye'de yapılan dev eserler, tüneller, yollar, hastaneleri balyozla yok edecekler. Bunların derdi ne biliyor musunuz kardeşlerim; AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan… Onlar olmasın da kim olursa olsun. Yerli otomobil yapmak ilkelliktir diyorlar ilkel olan sizsiniz... İşleri güçleri yıkmak."

"Türkiye 2023, 2053, 2071 hedeflerine emin adımlarla devam edecek. Türkiye, AK Parti iktidarıyla 3,5 kat büyüdü. Dünyadaki itibarı yükseldi. FETÖ'ye, PKK'ya, DEAŞ'a en büyük darbeyi iktidarımız döneminde vurduk. Büyümeye, üretmeye, istikrar devam ediyoruz. 12 milyon emeklimizin tamamına bin lira bayram ikramiyesi haziranın ilk haftası verilecek" dedi.

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