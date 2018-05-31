Başbakan Binali Yıldırım Ordu'da vatandaşlara hitap etti. Binali Yıldırım, "AK Parti vaad ederse yapar. 15 yılımız dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürmekle geçti.'' dedi.
''BİZİM MİLLET İNCE ELER SIK DOKUR, İNCE'Yİ ELER ERDOĞAN'I SEÇER''
Yıldırım ''AK Parti yapamayacağı işin sözünü vermez. Şimdi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Bay İnce çıkıyor, 'Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım, şuna şu kadar vereceğim, buna bu kadar vereceğim' falan... Gayet güzel, kulağa hoş geliyor ama parti başkanı da diyorki 'Biz cumhurbaşkanlğı sitemini kaldıracağız, parlameter sisteme döneceğiz, cumhurbaşkanının rolü sembolük olacak' diyor. Millet bunu yermi yemez, bizim millet ince eler sık dokur. İnce'yi eler Erdoğan'ı seçer, bu kadar basit. "dedi.
YENİ SİSTEME DAİR
Yıldırım ''Yeni sitemle birlikte, yeni sistemi biliyorsunuz. 24 Haziran'da yapacağımız iş 16 Nisan'da kararını verdiğimiz yönetim sistemini hayata geçirmek ve Erdoğan'ı yeni sistemin cumurbaşkanı seçmek. Ordu hazır mısınız milletin adamını cumhurbaşkanı seçmeye var mısınız?'' diye seslendi.
Binali Yıldırım ''Milletvekillerinin her biri artık kanun teklifi verebilecek, cumhurbaşkanı bütçe hariç kanun teklifi veremiyor, güçlü meclis güçlü hükümet güçlü Türkiye diyoruz, yeni sistemde bürokarsi azalacak, çift başlılık sona erecek, yönetimde sadeleştirmeye gidiyoruz, artık başbakan görevini tamamlıyor, artık cumhurbaşkanı var, başbakanlık bitiyor ama Meclis'te Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz işimiz bitmedi'' dedi.
''Zamanı daha etkin kullanacağız, ihracatta yükselme devam edecek enerjide dışa bağımlılığımız tamamen bitecek, TANAP projesini 12 Haziran'da açıyoruz'' diyen Yıldırım, ''24 Mayıs 2016'da terörü gündemden çıkaracağız dedik, çok şükür terörü ülkenin birinci sorunu olmaktan çıkardık ama işimiz bitmedi'' şeklinde konuştu.
''1915 KÖPRÜSÜNÜ YAPIYORUZ''
Yıldırım ''Yeni dönemde dev yatırımlarımıza hız vereceğiz, Türkiye'nin çehresini yenileyeceğiz. 1915 dünyanın en uzun köprüsünü biz yapıyoruz. Boğaza yeni bir gerdanlık yapıyoruz. İstiklal Savaşı öncesinde düşmana geçilmez denilen Çanakkale'yi geçilir hale getiriyoruz'' dedi.
''Yeni bi havalimanı yapıyoruz 29 Ekim'de açılışını yapacağız'' diyen Yıldırım, terör konusuna da değindi.
''TERÖRÜN DIŞ DESTEKÇİLERİ VAR''
''Terör dışarıdan geliyor, dışarıda bunların ağababaları var destekçileri var'' diyen Yıldırım, ''En yakın dediğimiz ülkeler bunlara kol kanat geriyor, Fırat Kalkanı, Cerablus, Rai ve El Bab'da ve daha sonra Afrin harekatı ile Zeytindalı operasyonu ile terörü mahallinde etkisiz hale getirdik'' ifadelerini kullandı.
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