Özellikle tüm dünya tarafından ülkesinde kimyasal silah kullanıldığına dair tepkiler alan, ancak Rusya desteğini alan Beşar Esad, ABD'ye açıkça meydan okuyan açıklamalarda bulundu.

Beşar Esad, Russia Today televizyonuna verdiği röportajda ABD'yi hedef alarak, "ABD Suriye'den ayrılmalı, ayrılacak" dedi.

ABD ile anlaşma için ilk seçeneğin müzakere olduğunu aksi takdirde, askerlerin bölgeden ayrılacaklarını belirtti.

İsrail'in hava saldırılarına da değinen Esad, "bunu durdurmanın tek yolu var, bunu biz yapmalıyız" diyerek tehdit etti.

Suriye'de İran birliklerinin olmadığını yalnızca İranlı yetkililerin Suriye orudusuyla çalıştığını da sözlerine ekledi.

İsrail'in son saldırısına değinen Esad, "10 Suriyeli asker şehit oldu, yaralılar var, bir tanesi bile İran askeri değil" açıklamasında bulundu.

Kendisine 'hayvan' diyen ABD Başkanı Donald Trump için daha önceki açıklamalarında yumuşak ifadeler kullanmayı tercih eden Beşar Esad, "Ne söylersen o sensin" dedi.

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