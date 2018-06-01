AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Neredeyse 'Sağ elinize güneşi, sol elinize de ayı vereceğiz' diyecekler. Peki bunu söylüyor da genel başkanları ne diyor? Kemal Bey, 'Ey ahali, biz bu seçimi kazanırsak Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni iptal edeceğiz, eski sisteme döneceğiz' diyor. Eski sistemde ne var? Başbakanlık var, parlamenter sistem var. Cumhurbaşkanlığı eski sistemde sembolik. Hiçbir yetkisi yok. Peki senin yetkin olmadığın halde bu sözleri, vaatleri nasıl veriyorsun?" dedi.

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen partisinin Elazığ mitinginde, vatandaşlara "Sizler göynümüzün gövercinisiniz Gakkoşlar" diye seslenerek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Elazığ'daki muhteşem heyecanı ve tabloyu görenlerin, "inceden inceye" ayarlarının bozulduğunu belirten Yıldırım, "Bu coşkuyu görenlerin uykusu da kaçar ha. Türkiye'nin tapusu Gakkoşların elindedir. Türkiye'yi bölmeye, çalmaya çalışanlar Elazığ'a baksınlar. Elazığ Türkiye'nin teminatıdır. Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye Elazığ sahip çıkıyor." diye konuştu.

Eşi Semiha Yıldırım'dan dolayı Elazığlı olduğunu, eşinin en güzel günlerini Elazığ Öğretmen Okulu'nda geçirdiğini anlatan Yıldırım, Elazığ'ın 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 70 ile Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtiğini, 16 Nisan halk oylamasında Erdoğan'a desteğini yüzde 72'ye çıkardığını belirtti.

"NEREDEYSE 'SAĞ ELİNİZE GÜNEŞİ, SOL ELİNİZE AYI VERERECEĞİZ' DİYECEKLER"

Adayların meydana çıktığını, vaatlerin, yalanın, dolanın gırla gittiğini aktaran Başbakan Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin göreve geldiğinde yerli araba yapımını durduracağını, Kanal İstanbul Projesi'ni iptal edeceğini söylediğini anımsattı.

Vaat işinde ölçü ve ayarın kaçırıldığını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neredeyse 'Sağ elinize güneşi, sol elinize de ayı vereceğiz' diyecekler. Peki bunu söylüyor da genel başkanları ne diyor? Kemal Bey, 'Ey ahali, biz bu seçimi kazanırsak Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni iptal edeceğiz, eski sisteme döneceğiz' diyor. Eski sistemde ne var? Başbakanlık var, parlamenter sistem var. Cumhurbaşkanlığı eski sistemde sembolik. Hiçbir yetkisi yok. Peki senin yetkin olmadığın halde bu sözleri, vaatleri nasıl veriyorsun? Elazığlı bunu sormaz mı? Şimdi hepsi söz birliği yapmışlar, 'Biz eskiye döneceğiz' diyorlar. 16 Nisan belli ki bunlara ağır gelmiş. Halk oylamasını halen hazmedememişler."

"İLERİYİ İŞARET EDEN YOK"

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'da bayrağı indirmeye, demokrasiyi yıkmaya, ülkeyi mahvetmeye çalışan alçaklara karşı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının karşı geldiğini vurguladı.

Açıklanan vaatler arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) kapatılmasının da bulunduğuna işaret eden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Yahu kardeşim TİKA dediğin kuruluş FETÖ'nün en fazla nefret ettiği kuruluştur. Ne yapıyor TİKA? Tarihi kültürel mirasımızı ihya ediyor, onarıyor. Peki senin tarihine, geçmişine hiç mi saygın yok? TİKA gibi 25 ülkede bayrağımızı dalgalandıran, garip gurebaya yardım eden, Türkiye'nin tanıtımını yapan bu kuruluşu da kapatmaya mı karar verdin? Hiç merak etme, buna bu millet müsaade etmez. Birisi de çıkmış 'Hızlı tren Sivas'a iyi olmadı. Hızlı tren gelirse Sivas'ta göç olur' diyor. Akla bak akla. Millet gider Mersin'e, bunlar gider tersine. Hep geriyi işaret ediyorlar. İleriyi işaret eden yok ama biz daima ileri. Bunların aklı fikri yıkmak, bozmak. Ya önce bir tane iş yapın."

Milletin feraset sahibi olduğunu anlatan Yıldırım, 2002'den beri 12 seçimde AK Parti'ye olan desteğin arttığını ve bugünlere geldiklerini kaydetti.

Başbakan Yıldırım, milletin 24 Haziran'daki 13'üncü seçimde de şer ittifakına, yıkım ekibine hak ettikleri dersi vereceğini belirterek, "Seçimlerde millet yetkiyi sandıkta doğrudan iktidara verecek. Cumhurbaşkanını, Meclisi doğrudan seçecek. Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için yola devam." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ 3 KAT BÜYÜTTÜK"

24 Haziran'ın güçlü demokrasinin, yüzü millete dönük siyasetin miladı olacağını vurgulayan Yıldırım, alandaki vatandaşlara "24 Haziran'da milletin emanetine göz diken bu mirasyedicilere bir Osmanlı tokadı vurmaya hazır mısınız?" diye sordu. Vatandaşlar Yıldırım'a "Evet" cevabını verdi.

AK Parti'nin Türkiye'nin her ilinde vatandaşa açık bir dost kapısı olduğunu anlatan Yıldırım, "AK Parti'nin kardeşliğin, birliğin, beraberliğin teminatıdır." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "AK Parti, 16 yıllık döneminde Türkiye'yi 3 kat büyüttü. Türkiye, ihracatta 16 yılda 4,5 kat büyüdü. Türkiye'de AK Parti ile hayalleri gerçeğe dönüştürdük." dedi.

Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için gece gündüz çalıştıklarına işaret eden Yıldırım, sınırda, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de görev yapan askerlere selam gönderdi, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

HARPUT KALESİ UNESCO LİSTESİNDE

AK Parti'nin ülkeye yaptığı yatırımlara değinen Başbakan Yıldırım, Elazığ'a yapılan ve yapılacak yatırımlara ilişkin de bilgi verdi.

Harput Kalesi'nin UNESCO listesine alındığının müjdesini veren Yıldırım, 16 yılda Elazığ'a 16 milyar likalık yatırım yapıldığını, 2003'te Elazığ'da 33 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu, bunun 10 kat artırılarak 322 kilometre bölünmüş yol ilave edildiğini aktardı.

Malatya, Diyarbakır, Bingöl'ü bölünmüş yollarla Elazığ'a bağladıklarını bildiren Yıldırım, kentte Battal Gazi Köprüsü'nün yapılacağını açıkladı.

Alandaki gençlere seslenen Yıldırım, "21 Haziran'da stadyumun temelini atıyoruz. Stadyum üzerinden siyaset yapanlar, yalan üretenlere kötü haberim var. 21 Haziran'da ilk kazmayı vuruyoruz, hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

ELAZIĞSPOR'A SAHİP ÇIKILACAK

Elazığspor'a da sahip çıkacağına işaret eden Yıldırım, Elazığ'ı Süper Lig'de görmek için ne gerekiyorsa yapılacağını vurguladı.

Yıldırım, kentte 2 bin 200 yeni derslik yaptıklarını, demiryollarının yarısını yenilendiklerini, Elazığ Havalimanı'na ikinci bir pist daha yapıldığını belirterek, Palu-Genç-Muş demiryolunun yenilenmesi ile Diyarbakır-Elazığ hızlı tren projesinin etüt çalışmalarının devam ettiğini, projeler bittikten sonra yatırım için adım atılacağını kaydetti.

Kentin ekonomisinin büyüdüğüne değinen Yıldırım, "Bu sene Elazığ'a gelen turist sayısı 3 kat arttı, 320 bini buldu. Bu, terör olmayınca, huzur olunca, güvenlik olunca ekonomi de büyüyor, turizm de gelişiyor ve bundan Elazığlı da Türkiye'deki vatandaşlarımızın tamamı da istifade ediyor." değerlendirmesini yaptı.

ELAZIĞ ŞEHİR HASTANESİ'NİN AÇILIŞI 23 TEMMUZ'DA

Elazığ'a 7 hastane yaptıklarını anımsatan Başbakan Binali Yıldırım, 23 Temmuz'da Elazığ Şehir Hastanesi'nin de açılışının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yıldırım, 15 yılda Elazığ'a tarım ve hayvancılık alanında 750 milyon lira destek verdiklerini, 11 baraj yaptıklarını, 5 baraj ve bir göletin yapımının devam etiğini aktardı.

Kanatlı Barajı'nın yapımın sürdüğünü belirten Yıldırım, baraj ile 70 bin dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını vurguladı.

NOTLAR

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından AK Parti Elazığ milletvekili adaylarını tanıttı. Aday tanıtımında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da yer aldı.

Yıldırım, daha sonra vatandaşlara satranç takımı dağıttı.

Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve AK Parti'nin bölge milletvekilleri eşlik etti.

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