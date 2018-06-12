Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede belirtildiğine göre olay şöyle gelişti: 3 çocuk babası 39 yaşındaki Ersin Erden, kredi kartıyla yaptığı alışveriş sonucu oluşan borcunu ödeyemedi. Banka, ödemesi geciken borç için dosyayı hukuk bürosuna devretti. Hukuk bürosunda takip elemanı olarak çalışan Duygu K., borçlu Erden’i telefonla aradı, ayrıca mesaj çekerek borcunu ödemesini istedi. Erden, borcunu daha sonra ödeyeceğini söyledi. Ancak aramalar kesilmedi. Duygu K., borcunu ödemesi konusunda komşu ve akrabalarına mesajlar atacağını ve kendisini rezil edeceğini belirtti. Erden’in yakın çevresine gönderilen mesajda, borcun ödenmediği vurgulandı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Erden, şikâyetçi oldu. Savcılık, şikâyette bulunulan telefon numarası ile Erden’in birden fazla arandığını tespit etti.
BORÇTAN ETKİLENMESİN DİYE
İfade veren Duygu K., borçlulara ödeme yapmaları konusunda telefonla bildirim yaptıklarını kaydetti. Duygu K., borçluya ulaşılamaması durumunda haciz ve muhafaza işlemlerinden borçlu ile aynı adreste ikamet eden ve bu durumdan kötü etkilenebilecek şahıslara da borçluya ulaşmak konusunda yardımda bulunmaları için ulaşıldığını ve bilgi verildiğini söyledi. Şikâyetçiye tehdit ve hakaret etmediğini de öne sürdü. İddianamede, icra takip işlemlerinin kanuni sınırları dışına çıkarak borçlu olan Erden’e şüpheli tarafından hiçbir kanuni gerekçesi olmaksızın sırf borcundan dolayı birden fazla aranmak ve mesaj atılmak suretiyle rahatsızlık verildiği belirtildi. Ayrıca mesajların, müştekinin yakınlarına atılarak onur ve şerefinin lekelenmesine neden olunduğu öne sürüldü. Şüpheli tarafından gönderilen mesaj içeriğinde anne adı, baba adı gibi bilgilerin Ersin E.’nin rızası ve bilgisi dışında yakın çevresine mesaj olarak gönderilmesinin de kişisel veri kapsamında olduğu vurgulandı. Savcılık, şüpheli Duygu K. hakkında, “Kişilerin huzur ve sükununu bozmak”, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, hakaret” suçlarından 2.5 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.
2 MİLYON KİŞİ TAKİPTE
Türkiye’de hizmet veren bankalar, geçen yıl 2 milyon müşteriden alamadığı kredi borçlarını Varlık Yönetim Şirketi’ne devretti. Devredilen tutar 28.7 milyar TL. 90 gün boyunca ödemeyen bir tüketici bu sürenin sonunda yasal takibe düşüyor. Avukatlar da 2-3 yıl içerisinde borcu tahsil edemezse, kredi ve kredi kartı borçları belli bir ödeme karşılığında varlık şirketlerine devrediliyor. Borç devredildikten sonra ise borcun tamamen muhatabı banka değil varlık şirketi oluyor. Banka, borcu hiçbir şekilde tahsil edemiyorsa (maaş hacizi, icra vs.) bu sefer varlık şirketi, borç karşılığında belli bir tutarı bankaya ödüyor yani borcu satın almış oluyor. Bundan sonraki süreçte ise parayı almak isteyecek kurum varlık şirketi oluyor. Türkiye’de 13 adet Varlık Yönetim Şirketi hizmet veriyor.
‘KOMŞULARIMA BİLE MESAJ ATILDI’
Gazete Habertürk'ten Kaan Oktar'a konuşan ve 3-4 bin liralık borcu olduğunu belirten Erden, “Sadece akrabalarıma değil, yan komşuma ve alt komşuma da mesaj atıldı. Asıl şikâyetçi olduğum konu bu; bu bilgilere nasıl ulaşabiliyorlar? Duygu adlı kadın bana ‘Gün içerisinde o parayı ödemezseniz sizinle uğraşırım. Tüm konu komşuna mesaj atacağım’ dedi. Komşularıma bile mesaj atabileceğine inanmadığım için gülerek ‘Yap bakalım’ dedim. 10 dakika sonra eşimden dostumdan bana çok sayıda telefon geldi’ Bize böyle bir mesaj geldi diye. Mesajın içeriğinde ‘Ersin Erden adlı kişi dolandırıcıdır’ gibi bir ibare de vardı. Bu kişiler resmen yasal mafyalık yapıyorlar. Bu borcu ödeyeceğim ancak bu yaklaşımlar ve tehditler doğru değil” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.