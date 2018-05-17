CHP Genel Merkezi’nin gönderdiği genelge sonrasında, 81 il başkanlığı Filistin’de yaşanan katliam konusunda basın açıklaması yaptı. Gazete Habertürk'ün haberine göre; İl başkanlıkları, yaptıkları açıklamada, “Binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en önemli sebebi, Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail’in gaddar tutumudur. ABD büyükelçilik binasının İsrail devletinin 70’inci kuruluş yıldönümünde Kudüs’te açılmış olması büyük bir provokasyondur. ABD’yi bu yanlış politikalarını terk etmeye, İsrail’i de masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. ABD ve İsrail’i güçlü bir şekilde kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet diliyoruz” denildi.

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