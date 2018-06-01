CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "4 kişiden oluşan heyetimiz, 4 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde ilgili evrakları inceleyecektir" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Adalet Bakanlığı'nın CHP heyetinin Fethullah Gülen’in iade belgelerinin incelenmesi talebine verdiği olumlu yanıtla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, bir televizyon programında, “Amerikalılar beni aradı, Fetullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na soruyorum; Fetullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmış mı” ifadesini kullanarak kendisine gelen bir bilgiyi paylaşmıştır.

Muharrem İnce’nin bu sözleri üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığı’ndadır. Sayın İnce, devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, sizi hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığı’na bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum” çağrısında bulunmuştu.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ’ın bu çağrısı üzerine 25 Mayıs Cuma günü Adalet Bakanlığı’na resmi bir yazıyla başvurarak, ikisi hukukçu milletvekili ikisi uzman hukukçu olmak üzere 4 kişilik bir heyetle belgeleri inceleme talebimizi ilettik” ifadelerini kullandı.

Bu başvurunun ardından Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Mayıs Pazar günkü mitinginde, Gülen’in iade başvurusuna ilişkin belgeleri 28 Mayıs Pazartesi günü katılacağı televizyon programında açıklayacağını ifade ettiğini, ancak bu ifadesine karşın katıldığı programda bir beyanda bulunmadığını kaydeden Özel, şunları kaydetti:

“29 Mayıs Salı günü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile yaptığım telefon görüşmesinde, belgeleri incelemek üzere Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce’nin bizzat bakanlığa gelmesi çağrısında bulunulmuş, bu nezaketsiz çağrının kabul edilemeyeceği, 4 kişilik heyetimize izin verilmesi gerektiği tarafımca iletilmiştir. Heyetimizin inceleme yapması konusundaki ısrarımız üzerine Adalet Bakanlığı’ndan başvurumuza bir hafta sonra yanıt geldi. 4 kişiden oluşan heyetimiz, 4 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde ilgili evrakları inceleyecektir. Uzman heyetimizin yapacağı inceleme Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce’ye ve partimize bir rapor halinde sunulacaktır. Konunun önemi doğrultusunda yapılan incelemenin sonuçları hakkında kamuoyu da bilgilendirilecektir.”

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER