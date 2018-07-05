CHP MYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası CHP Sözcüsü Bülent Tezcan açıklama yaptı. Tezcan, parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay çağrısı hakkında, "Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Ortak hedefler için çalışacağız. Kurultay zamanında yapılacaktır. Yerel seçimlere hazırlanacağız" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Sözlerine "Başbağlar'da ve Madımak'ta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek başlayan Tezcan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

SEÇİM SONUÇLARI

"Milletvekilleri mazbatalarını aldılar ve YSK seçim sonuçlarını açıkladı. Adaletsiz, hukuka aykırı ciddi bir süreç yaşadık. Bunun sonucunda TBMM yeni dönemde göreve başlayacak. Bütün milletvekillerine başarılar diliyoruz. Yeni yasama döneminin başarılı geçmesini diliyoruz. Yeni dönemde etkisizleştilmeye çalışılan TBMM'yi yetkilerini koruma ve kullanma konusunda kararlı bir tutum bekliyoruz. Tek adam rejimi altındayız. Kuvvetlerin bir elde toplandığı bir tabloyla karşı karşıyayız. CHP olarak etkin bir mücadele vereceğiz.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ KHK'LARI

Yayınlanan KHK çok açık bir şekilde kanunla yapılmasıyla gereken hususların KHK ile yapıldığını gösteriyor, tek adam rejimini tahkim etmenin başlangıcı. Anayasayı askıya alan KHK'lar ve Cumhurbaşkanlığı KHK'ları ile hukuk düzeninin tamamen ortadan kaldırılmayı amaçlanan bir döneme giriliyor.

ENES BERBEROĞLU'NUN TUTUKLULUK HALİ

Yeni dönemde beklediklerimiz var, şu ana kadar gerçekleşmemiş olması toplumsal huzursuzluğu tetikleyecek nitelikte. Enis Berberoğlu haksız yere tutuklandı. Yeniden milletvekili seçildi. Millet Enis Berberoğlu'nu bir kez daha parlamentoya gönderdi. Sayın Enes Berberoğlu'nun Yargıtay'da bekleyen dosyası dokunulmazlık kapsamındadır, mahkeme derhal tahliye kararı vermesi gerekmektedir. Tahliye kararı verilmemiş olması, bir tuzak kurma sürecinin başlatıldığına inşallah işaret değildir. Umarım FETÖ'cü yargıç ve mahkemelerin uygulamalarının bir benzerini yapma hazırlığı değildir.

EREN ERDEM'İN TUTUKLANMASI

Eren Erdem siyasi bir operasyonla tutuklanmıştır. Beraat edeceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Haksız yere mevcut ceza muhakemeleri kanuna göre tutuklanmıştır. Eren Erdem kaçmadığı halde, hapishanede tutulmaktadır. CHP, milletvekillerimiz, hiçbirimiz bu operasyonlara teslim olmadık. Bunun üzerinden yürütülmek istenen kirli propangadanın etkili olmayacağını biliyoruz.

Sandıklara sahip çıkmak üzere seçim kurulları önünde gençlerimiz tutuklanmıştır. Bu Türkiye'nin fotoğrafıdır. Sandık güvenliği için orada bulunan vatandaşın tutuklanması Türkiye fotoğrafıdır. Bu gençlerin derhal tahliye edilmesi gerekmektedir. Mahkemeler, hakimler, savcılar hukukun koruyucularıdır, şovalyeleridir. Derhal bu operasyonların da son bulmasını bekliyoruz.

EKONOMİK VERİLER

İktidarın seçim harcamasıyla hesapsız davrandığını biliyoruz. Erdoğan meydanlarda bize dönük bir dış operasyon var, dış güçlerin ekonomik terör saldırısı diyordu. 24 Haziran geçtikten sonra bunların ateşi düşecek diyordu. 24 Haziran geçti ve merakla bekliyoruz. Enflasyon halen yükseliyor. Pazarda gerçek enflasyon en az yüzde 25. 2 haneli enflasyon. Dolar düşmedi, faizler yüzde 25-30 arasında. Erdoğan'a soruyorum, hani düşecekti? Şimdi merakla bunu bekliyoruz. Rantiyeci ekonominin geçim sıkıntısını kaldırması ne yazık ki mümkün değil.

MYK genel olarak bu çerçevede Türkiye'nin tablosunu değerlendirmeye devam ediyor. Parlamento çalışmalarında da etkin bir muhalefet görevini yerine getireceğiz.

SORU-CEVAP

* Olağanüstü kurultay talebi...

Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Ortak hedefler için çalışacağız. Kurultay zamanında yapılacaktır. Yerel seçimlere hazırlanacağız.

* İnce'nin açıklamaları...

Yakışık olmayan, nezaketsiz, şık olmayan bir tutumdur. Sayın Genel Başkan, son 1 yıl içerisinde Türkiye siyasetinin gündemini belirlemiştir. Sayın Genel Başkanımız Millet İttifakını kurarak muhalefetin etkin sonuç almasını sağlamakla mı yanlış yapmıştır. Sayın Genel Başkanımız yanlış bir Cumhurbaşkanı adayı göstermiştir? Sayın Genel Başkanımız, bu meselelerde olgunlukta karar verecek bir siyasetçi olduğunu göstermiştir. Sayın Genel Başkanın genel başkanlıktan başka bir ihsana ihtiyacı yoktur. Örgütün tabanı genel başkanımıza vereceği ihsanı vermektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yöntemdir. Buraya iç iktidar kavgalarıyla gelmedik.

* Parti içi muhalefetin imza toplaması...

MYK, Genel Başkanımızın arkasındadır. Farklı bir düşünce yoktur. İmza meselesi bir haktır. Partinin kurultay delegelerinin de partiyi kurultay tartışmaları içine çekme gayreti içinde olmadığını görüyoruz. Kurultay toplama sürecinin sonuca ulaşacağını düşünmüyoruz.

* Millet İttifakı'nın dağılması...

Millet İttifakı bir seçim ittifakıydı. Millet İttifakı Tutum Belgesi'nde partilerin nasıl hareket edeceği belirlenmiştir. Seçim bittiği için ittifak sona ermiştir. Ancak bu protokolün devam edeceğine inanıyoruz.

* Meclis Başkanlığı seçimi...

Zamanı gelince açıklama yaparız. Şu an verilmiş bir karar yok.

* Yerel seçimlerin erkene alınması...

Bizim herhangi bir kabulümüz söz konusu değildir. Türkiye'de Anayasa değişikliği yapılacaksa, yargı bağımsızlığı için yapılması gerekir. Bu süreç içerisinde seçimlere 9 ay kalmışken, 3 ay içinde seçim yapalım düşüncesi doğru değildir. Belediye başkanlarının seçim dönemlerini kısaltacak bir Anayasa değişikliği için destek istiyorlarsa bizden bu desteği bulamazlar.

* Gülen'in iadesi...

Bu konuda ulaşan bir bilgi yok. Raporumuzu gerekli yerlere ilettik.

* Cinsel istismar için idam talebi...

Bu konuda toplumsal mücadeleye ihtiyaç var. Bütün hukuki desteklerin alınması gerekiyor. Tek başına hukuki önlemler yeterli değildir.