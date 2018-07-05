CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP MYK sonrası Bülent Tezcan'ın yaptığı "olağanüstü kurultay yok" açıklamasına yanıt verdi. İnce, "Parti içi meseleleri basın yoluyla yanıt vermem. Şu ana kadar 30 ilden bana destek açıklaması geldi" dedi.

Muharrem İnce, CHP MYK toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Parti içi meseleleri basın yoluyla yanıt vermem. Şu ana kadar 30 ilden bana destek açıklaması geldi" diye konuştu.

TEZCAN: OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YOK

CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Tezcan, olağanüstü kurultay olmayacağını vurgularken, parti içinde imza toplanması hakkında ise, "MYK, Genel Başkanımızın arkasındadır. Farklı bir düşünce yoktur. İmza meselesi bir haktır" demişti.