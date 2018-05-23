Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ekranlarında yayınlanan Cumhurbaşkanı Özel Yayını’nda 24 Haziran seçimlerini ve gündemi değerlendiriyor.

Erdoğan sözlerine ''yorgunluk yok dersek yanlış olur ancak biz bunu hissetmiyoruz'' diyerek başladı.

Kampanya'nın Erzurum'dan başlayacağını belirten Erdoğan ''Cumartesi oradayız'' dedi.

TRT ekranlarında sorularını yanıtlayan Erdoğan, " 31 miting gerçekleştireceğiz, bazı ilçelerde de mitinglerimiz olacak'' dedi.

Erdoğan ''Evde iftar yapacak mısınız'' sorusuna ''İftarı yapmazsak sahuru muhakkak evde yapacağız'' dedi.

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