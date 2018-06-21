Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Erdoğan, 3. Havalimanına karşı çıkanlara cevap verdi.

Erdoğan ''Şu anda sadece bir kısmındayız, bu kısmı bile bizleri büyülüyor, bu konsorsiyumun ortaklarına milletim adına teşekkür ediyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '3. Havalimanı'na neden karşı çıkılıyor' şeklindeki soruya, "Az önce bay Kemal Sabiha Gökçen ile ilgili konuşuyor. Bizden önceki iktidar yaptı ama işletemedi. Biz geldik, işlettik. Sonra Sabiha Gökçen ihtiyaca cevap veremez duruma geldi. Bay Kemal'e sorun Sabiha Gökçen'de ve var diye bilmez" diye konuştu.

Erdoğan, "Biri almış kağıdı eline okuyor, şuna karşı, buna karşı diye." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevreci ve devrimci bir ruha sahibiz, yeşili şehrin içine işliyoruz" dedi.

Erdoğan, "Bay Muharrem gibiler bizim 16 yıl önce geldiğimizde Amerika'nın kapısını çaldığımzda bize bunlar silahlı insansız hava aracı vermiyordu. Biz bunu üretiyoruz. Ama teröriste her türlü silahı veriyor. Onlarla geldiler bizi sınırlarımızda ciddi manada sıkıntıya düşürdüler. Savunma sanayii biz geldiğimizde yüzde 20'sini karşılıyordu, şimdi yüzde 60'ını karşılıyor." diye konuştu.

F-35'lerin teslimatına ilişkin Erdoğan, "Şuana kadar kararlığımız neyse bunu gösteririz. Daha da olmazsa biz kendi uçağımızı üretir hale geliriz. 4.5 ton ağırlığında bir uçak ve 1.5 ton bomba taşıyabilecek olan bir uçak üretiyoruz. Buraya geldik. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Biz bunları aşacağız. Bizim TİKA, buna hakaret ediyor. Uluslararası vedari iftarımız. TİKA gibi kuruluşumuza saygısızlık yapacaksın. Oldu olacak Kızılay'ı da kapat. Bu nasıl bir mantıktır. Hızlı treni Sivas'a sokmayacakmış. Hızlı tren göçü hızlandırırmış. Sivaslı kardeşim neden bunun lüksünden istifade etmesin. Güya Sivaslısın." diye konuştu.