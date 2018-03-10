Erdoğan: Ey NATO neredesin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin İl Kongresi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3213. Afrin'e girdik giriyoruz" mesajı veren Erdoğan, şunları söyledi:

"BİZE İSİM VERDİRMESİNLER"

Türkiye, tarihinde sömürge ayıbı olmayan, işgal lekesi bulunmayan tek ülkedir. Bana isim verdirtmesinler. Biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz, bunları çok iyi tanırız. Biz sadece hem kendimiz hem de dostlarımız için güvenli ve müreffeh bir gelecek istiyoruz.

"HASSASİYETİMİZ OLMASA 3 GÜNLÜK İŞTİ"

Biz, teröristler ve kimi ülkeler gibi vicdanımızı, ahlakımızı, hassasiyetlerimizi rafa kaldırmış olsak Afrin'i ele geçirmek 3 günlük işti.

"NEYİ AMAÇLADIKLARINI İYİ BİLİYORUZ"

Terör örgütünün ve onu destekleyenlerin Suriye'de neyi amaçladıklarını çok iyi biliyoruz. Onun için de onların üzerine üzerine gidiyoruz. Ama kimse bize yanlış bakmasın. Eğer bize yanlış bakarlarsa o zaman iki parmağımız bunların iki gözünde olur.

AFRİN'DEN SONRASI...

Cerablus'u, Rai'yi, Azez'i, El Bab'ı nasıl teröristlerden temizledikten sonra elektriğinden suyuna, eğitiminden sağlığına tüm altyapı ve üstyapı hizmetleriyle ayağa kaldırmışsak Afrin'i de öyle yapacağız. Ardından, teröristlerden arındırdıktan sonra Münbiç, Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı, buraları da teröristlerden temizleyeceğiz.

NATO'YA SESLENDİ

Ey NATO neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. Türkiye NATO'nun üyesi değil mi? Neredesin? Afganistan'da hemen NATO üyesi ülkeleri oraya davet ettin, peki Suriye'de? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler... Aslında kudretleri yetse kalkacaklar onlar açık net karşımıza dikilecekler fakat Türkiye'nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar. Ama bizim isteğimiz şuydu, Afganistan'a çağırdın geldik, Somali'ye çağırdın geldik, Balkanlara çağırdın geldik, şimdi de ben çağırıyorum, hadi bakalım Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun?

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER