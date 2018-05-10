Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nda bulunan BBP’yi ziyaret etti.

İHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı parti binası önünde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yetkilileri karşıladı. Erdoğan, AK Parti sözcüsü Mahir Ünal ile birlikte geldiği BBP’de, parti yöneticileri tarafından alkışlarla karşılandı.

Erdoğan görüşme sonrası, "Destici'yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki süreçte ne yapabiliriz onu konuştuk. Zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu çalışmaları, görüşmeleri yapacağız. Kampanyayı en başarılı şekilde yürüteceğiz." dedi.

Ortak miting yapılacak mı sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok ama bir program, planlama ile kampanyayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

BBP lideri Destici, "Cumhur İttifakı'nın bir cumhurbaşkanı adayı var o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Tüm mazlum milletlerin de gözü Türkiye'deki seçimde. Onların Cumhur İttifakı için dua ettiklerini biliyorum" diye konuştu.

BBP'liyetkililer Erdoğan'ı alkışlarla uğurladı.

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