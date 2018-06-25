AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Balkon konuşmasını Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağı açıklanmıştı fakat son gelen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde balkon konuşması yaptı.

Erdoğan, "Aziz milletim, değerli kardeşlerim sizleri muhabbetle selamlıyorum. Hiç endişeniz dolmasın beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedikk. Sadece Allah'ın huzurunda rukuda ve secdede eğildik. Aslında biraz daha erken saatlerde sizlerle birlikte olacaktım. Cumhurbaşkanlığı konutunda elim bir kazada küçük bir evladımız ağır bir yaralanma geçirdi. Aile ile bir arada oldum ve izinlerini alarak Ankara'ya geldik. Şuanda ameliyatta. " dedi.

Erdoğan, "Kasım seçimlerinde yanımızdaysınız bizi iktidara taşıdınız, durmadınız 'durmak yok yola devam' dediniz, 'bu şarkı burada bitmez' dediniz. 22 Temmuz 2007 seçiminde yanımızdaydınız. 12 Haziran 2011 seçimlerinde yanımızdaydınız. Ülkemize çağ atlattık. Gezi olaylarında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yanımızdaydınız. İhanet çetelerine hep birlikte karşı koydunuz. 1 Kasım'da yanımızdaydınız. 15 Temmuz darbe girişiminde buradaydınız. Ülkemizi, bayrağımızı, ezanımızı darbecilerin pençesinden hep beraber kurtardık. Nereye kaçtılar Amerika'ya. Amerika'daki oylara bakıyorum. Oradan anamuhalefete baya oy gelmiş. " diye konuştu.

"TARİH YAZIYORSUNUZ"

Erdoğan, "Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her biridir. Bu demokrasi sölenine katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, siz tarih yazıyorsunuz. Dünyanın pek çok yanında seçimler bizdekinin yarısını bile bulmayan katılımlarla yapılıyor. Türk milleti iradesine sahip çıkarak, demokrasiye, haklarına ve özgürlüklerine önem verdiğini bu seçimde tekrar göstermiştir" seklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "YSK Başkanı bu seçimin salt çoğunluğunun Erdoğan olduğunu açıklamıştır" dedi.

"MİLLETİMİZİN VERDİĞİ MESAJI ALDIK"

Erdoğan, "Sayın Bahçeli ve MHP'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Muhsin Yazıcı'nın yadigarı Alperenlere teşekkür ediyorum. Sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Bu hem partiler hem de ülkeler açısından hayırlı bir tecrübe olmuştur. Milletimizin verdiği mesajı aldık önümüzdeki dönem eksikleri tamamlayacağız. Yemin töreninin hemen ardından bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. " diye konuştu.

"KAZANAN TÜRKİYE OLMUŞTUR"

Erdoğan, "Milletimiz tercihini kavgadan yana değil hizmetten yana kullanmıştır. Kazanan Türkiye, Türk milleti, bölgemizdeki tüm mağdurlar, dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur. Sandıkta bize verdiğiniz güç ile üklemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracağız. Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını çok daha yükseklere çıkartacağız. Bayrağımız çok daha nazlı dalgalanacak. Türkiye tercihini demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam ettirmekten yana kullanmıştır. Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır." diye konuştu.

ERDOĞAN ANKARA'YA HAREKET ÖNCESİ VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Ankara'ya hareket etmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerek askeri apron önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Erdoğan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Milletimin bu sevgisine layık olabilirsem ne mutlu bize. Biz 20 yıllık Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde millete efendi olmaya değil hep hizmetkar olmaya gayret ettik. Benim milletim de bunun farkında ve bu sevgisini bu seçimde de gördüğünüz gibi yüzde 52,5'lik bir oy oranıyla ortaya koydu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada oyuncak hediye etti, vatandaşlardan birinin çocuğunu kucağına alarak sevdi.