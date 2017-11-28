SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun belge olarak gösterdiği kağıtların sahte olduğunu belirterek, Kılıçdaroğlu'nu söz konusu kağıtları derhal bir cumhuriyet savcılığına vermeye ve suç duyurusunda bulunmaya davet etti.

İHA'nın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarıyla ilgili iddialarını yineledi ve belge olduğunu öne sürdüğü kağıtları gösterdi. İddialara yanıtsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'den geldi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALIDIR"

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında gösterdiği sözde belgelerin gerçek olmadığını belirten Özel, "İddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahte" dedi. Avukat Ahmet Özel, "Kılıçdaroğlu, söz konusu kağıtları mesai bitimine kadar derhal bir cumhuriyet savcılığına vermeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır" açıklamasında bulundu.

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