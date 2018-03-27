Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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