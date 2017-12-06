SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin dünkü "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı. Kılıçdaroğlu'nun iddialarında adı geçen diğer isimlerin de aynı şekilde tazminat davası açtığı belirtilmişti.