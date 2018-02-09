Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN KISA AÇIKLAMA

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre, Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı'na uyum yasaları ile ilgili tekliflerini sunduklarını ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.





KARAMOLLAOĞLU'NU YAZICI KARŞILADI



Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. Temel Karamollaoğlu’nu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı karşıladı.

SAADET PARTİSİ İTTİFAKA DAHİL OLACAK MI?

Daha önce İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu, Erdoğan'dan da randevu istemişti. AK Parti ve MHP'nin sürdürdüğü ittifak görüşmelerine BBP de destek vermişti. SP'nin ittifaka dahil olup olmayacağı tartışmaları başlamıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER