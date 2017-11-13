SON DAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım arasında sürpriz görüşme

Başbakan Binali Yıldırım, bu sabah sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna gitti. Saat 10:30 sularında Tuzla'daki konutundan çıkan Başbakan Yıldırım'ın Vahdettin Köşkü'ne geçmesi bekleniyordu. Ancak Başbakan Binali Yıldırım'ın konvoyu sürpriz bir şekilde Kısıklı'ya yöneldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın makam aracı saat 11.00 sularında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutuna girdi. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım konuttan ayrıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı.

Saat 13.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a makam aracında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik etti. Soçi'ye hareketinden önce saat 14.30'da Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın açıklaması yapacağı duyurulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1,5 saat önce havalimanına geçmesinin nedeni olarak özel görüşmeler yapacak olması gösterildi.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugünkü resmi programında Başbakan Binali Yıldırım ile bir görüşmesi yer almıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 14:30'da Atatürk Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket edecek.