Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin İstanbul Yenikapı'da düzenlenen İftar Programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki iftar programının ardından açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan ''1994'ten itibaren ulaşım, çevre ve şehiriçi taşımacılık konusunda çok büyük dönüşüm yaptık. Bize oy versin vermesin hiçbir insanımızı dışlamadan projelerimizi hayata geçirdik dedi. 70 ilimizi birbirine bölünmüş yollar ile bağlayarak 83 olan tünel sayımızı 341 tünele ulaştırdık'' dedi.

Erdoğan şöforlerin arka cam yazılarına değindi ''başarı boş duranın değil koşturanın hakkıdır'' şeklindeki yazıya atıfta bulundu. ''Marmaray, Avrasya, Osmangazi böyle başarıldı'' dedi. Erdoğan ''Şoför arkadaşlarımız gibi 16 yıldır yoldan ve hedeften gözümüzü ayırmadık'' ifadesini kullandı.

Erdoğan ''Avrasya'nın yanına üç katlı büyük İstanbul tünelinin çalışmalarına yakında başlayacağız'' bilgisini de paylaştı.

Teknik kalite ve müşteri ilişkileri bakımından hizmet standartlarını yükseltmezsen er veya geç bir alternatif gelir bu sistemi değiştirir. Taksicileri kendilerine verilen imkanı değerlendiremeye davet ediyorum'' dedi. Erdoğan ''Birde Uber mi nedir, bu konuda sayın vali bütün yetki sizde, İçişleri Bakanı talimatı verdi bunların üzerine trafik gidecek gereğini yapacak, biz taksicilerimizin taksilerimizin hakkını birilerine kaptıramayız dedi. Sektörün içinde olarak siz de bilirsiniz, kaliteli hizmetin ürünün asla müşteri sıkıntısı olmaz. İşini iyi yapan yolcusuna değer veren muhakkak kazanır. Özel halk otobüslerinin başarılı bir sınav verdiğine inanıyorum'' dedi.

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