Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman mitinginde konuştu.
Adıyaman'da tütün üreticilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tütüne karşı olsam da bu ürünün ticari önemini de görmezden gelmiyorum. Yine de tavsiye etmiyorum. Sakın sigara içmeyin. Hele erkekler hanımlara zulmetmeyin. Sizin içtiğiniz sigara, siz aktif içici oluyorsunuz. Ama zararı benim hanım kardeşim görüyor. Bu konuyu istismar ederek kafanızı bulandırmaya çalışanlar olduğunu duydum. Geçmişte tütünün bir gramının satışı dahi yasak iken tütünün değerinden satılabilmesine biz imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Biz hep sizlerin ekmeğine engel olmaya değil, ekmeğini büyütmeye geldik. Arkadaşlarıma, inşallah 24 Haziran'dan sonra bu konuda talimatlarımızı verdik. Çalışmalarını yapıyorlar ve asla sizin bu konuda da önünüz kesilmeyecek. Rahat oluun. Sizin kazanılmış haklarınızı AK Parti iktidarı geri almaz" diye konuştu.
Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imzalar toplanırken, kendi adaylarını bırakıp, başka adaylar için sıraya girdiler. Bu işin demokrasiyle alakası yok. Güya hepsi bir araya gelip bizim önümüzü kesecekler. Bu siyaset mühendisliğiyle biz 1989'dan bu yana mücadele ediyoruz. Şimdi de şu parti barajı geçsin diyip, seçmenlerini işportaya çıkartıyor. Barajı geçsin dedikleri parti, seçmenlerini temsil etmek yerine, örgüte silah taşıyordu. Böyle bir partinin illa mecliste olmasını ülkemizde bir tek PKK istiyor, bir de CHP istiyor. Yurtdışında aynı çadırın bir tarafını CHP, bir tarafını bölücü örgütün siyasi kanadı kullanıyor. Topunuz gelin topunuz. Benim Avrupa'daki kardeşlerim her şeyi çok iyi biliyor. Onlar sizin o çadırlarınıza oy vermezler.
Kardeşlerim, ret, asimilasyon, inkar, bütün bu politikaları biz kaldırdık. Ülkemizde artık hiç kimse, ne kökeninden ne inancından dolayı itilip kakıldığını söyleyemez. Cezaevinden aday olmuş bir zatı ziyaret ediyor. Muharrem, sayın Muharrem, ince ince Edirne'ye gittin. Peki bu ziyaret ettiğin şahıs değil miydi benim 53 tane Kürt kardeşimin ölümüne neden olan. Neymiş, serbest bırakınmış. Neyi serbest bırakıyorsun? Bu ülkede hukuk var, adalet var. Yasin Börü'nün hesabını veremezsiniz. Adalet tecelli edecektir. Bunlar sadece mezar taşı dikmeyi bilirler. 6-7 Ekim'de vatandaşımızı birbirine kırdıran bunlar değil miydi? Cezaevindeki zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var. Ekranlarda saz çalıyor diye tasarlananlar, arka tarafta milletimize kurşun sıkanların sırtını sıvazlıyordu. Doğu ve Güneydoğu'da istismar dili kullanan bu parti, Batı'da ne kadar marjinal kesim varsa onlarla birlikte yol yürüyor. Bunlardaki riyakarlık, bunlardaki zehirli dil kimsede yok. Ülkemizi yurtdışında kötülemenin dışında ne icraatları var. Bölgede görevlendirdiğimiz kayyumlar, o belediyeleri pırıl pırıl hale getirdiler. Diyarbakır'dan Mardin'e Şırnak'tan Siirt'e gönderdiğimiz kayyumlar, onların kan akıttığı musluklardan su akıtıyor su. Onların yıktıkları evleri, iş yerlerini, tarihi eseleri çok daha güzel şekilde yeniden ayağa kaldırdık.
Sahada seçmenini ona buna peşkeş çeken bir partinin ülke yönetiminde işi yok demektir. Yakında bunların hepsinin kuyrukları birbirine dolanacak.
Ana muhalefet partisinin adayı aslında komik bir adam. Kimi zaman yalan dolanla, kimi zaman atarak iyi vakit geçirtiyor. Ama böyle bir adama ülke emanet edilir mi? Türkiye'yi yönetmek çırakların işi değil. Şimdi çıkmış ben icazet almışım. Sayın Muharrem, iddiayı ıspat iddia sahibinin görevidir. İspat edemezsen namertsin dedim. Tuttu bir kitaptan bir satır. O kitabın yazarı da o somut bir şey değil dedi. Başındaki adam Kılıçdaroğlu zaten bir yalancı, bu da onun yanında bir çırak. Bu da yalancı. Benim bu güzel ülkemi yalanla dolanla siyaset yapanlara mı teslim edeceksiniz. Kendisine dava açtım, yargıda hesabını versin. Ben icazeti nerden aldım biliyor musunuz? Cezaevinden çıktım, bir kamuoyu araştırması yaptım. Halkım bize parti kurmalısın dedi. Halkım emretti, biz partimizi kurduk. Biz halkımızdan aldık icazeti. Kiminle ne konuşacağını çok iyi bil. Şimdi mahkemede hesabını ver.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.