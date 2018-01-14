Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat 6. olağan il kongresinde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "KİT'lerde de BİT'lerde de şu anda çalışanların durumu neyse, taşeronda olanların durumu da aynen onların durumuna dönecektir, bunu böyle biliniz. Zira, bizim buradaki operasyonumuz, aradaki adeta komisyoncuyu kaldırmaktır. Bunları kaldırarak nasıl ki KİT'ler şu anda mevcut elemanlarını belli bir şekilde değerlendiriyorsa, BİT'ler nasıl değerlendiriyorsa, şimdi bu taşeronda olanlar da bu şekilde yapılacak imtihanlarla birlikte oranın elemanı olacaklardır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda ne dedik? Bir gece ansızın gelebiliriz. Şimdi Afrin'de de aynı şeyi söylüyoruz; ''Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.
"BAHÇELİ'NİN KARARI FEVKALADE DİRAYETLİ BİR KARARDIR"
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin ise, "Şimdiden 2019'un safları belli olmaya başladı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şahsımızı destekleme kararını ilan etmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Bu, önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak nice oyunları, kurulacak nice tezgahları şimdiden bozan, fevkalade dirayetli bir karardır. Gönül isterdi ki bu milli duruşa ana muhalefet partisi de katılsın. Ancak yerli ve milli duruştan anlamasığı için böyle bir şeyin içinde yer alması mümkün değil" ifadesini kullandı.
15 TEMMUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yozgat, 15 Temmuz gecesi sokağa ilk çıkan şehirlerimizden biriydi ve 14 şehit verdi. O gece Yozgat'ta darbecilerin en küçük bir faaliyeti olamadı. Sizler Ankara ve İstanbul'da da mücadelenin en ön saflarında yer alıyordunuz. Yozgat deyince; sadece haritadaki yerine, tabeladaki yerine bakarsanız yanılırsınız. Avrupa'da da en az burası kadar büyük bir Yozgat var. Ankara'da, İstanbul'da diğer şehirlerimizde de. Yozgat tarih boyunca ülkesi için büyük fedakarlık yapmıştır. Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda verilen şehitlerimize baktığımızda Yozgat ön sıralarda yer alıyordu. Yozgata bugüne kadar 11 kat trilyonluk yatırım yaptık. Daha önce kimsenin aklından geçmeyen hizmetleri Yozgat'a getirdik. Yozgat'a havalimanı yapılacak dense kim inanırdı? İnşaatına bu yıl başlanacak ve 2020 yılında hizmete girecek. Sağlıkta da önemli bir adım attık. Bundan çeyrek asır önce, şehir hastanelerinin ilk hizmete gireceği yer Yozgat dense kim inanırdı? TOKİ vasıtasıyla 6 bin toplu konutu hak sahiplerine verdik. Sadece 44 kilometre bölünmüş yol vardı, buna 331 kilometre daha ilave ettik. "
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