MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yerleşmesi ve sağlıklı işlemesi konusunda her türlü desteği koşulsuz vereceklerini söyledi.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Erken Genel Seçimi’ndeki seçim başarısının ardından Cumhur İttifakı’nın ana bileşenlerinin bir araya geldiği görüşmeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önceki gün gerçekleştirdiği ve iki partiden yetkililerin de katıldığı 40 dakika süren görüşmede, OHAL’in kaldırılması ve bedelli askerlik konularında görüş ayrılıkları giderildi; bu çalışmaların yapılması konusunda mesafe kat edildi.

9 TEMMUZ HEDEFİ

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi, hukuki altyapısının tesis edilmesi konusunda ortak bir çalışma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Meclis’ten alınan yetki kanunu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin edip görevine başlayacağı 9 Temmuz’a kadar bu hukuki ve teknik altyapı düzenlemelerinin yetiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

PAZARLIK-TALEP YOK

Cumhurbaşkanı kabinesi konusu görüşmede hiç açılmadı ancak yeni sistemi sağlıklı bir şekilde AK Parti ve MHP’nin birlikte yürütmesi konusunda mutabakat sağlandı. Bahçeli, koşulsuz olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi. MHP, bu konuda bir pazarlık veya talep içinde olmadı. Meclis Başkanı’nın hangi partiden olacağı konusunda MHP herhangi bir talepte bulunmazken, bu konu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdirine bırakıldı. MHP’de, “En yüksek oyu AK Parti aldığı için doğal olarak Meclis Başkanı’nın da AK Parti’den olması gerekir. Aday gösterebiliriz ama göstermeme ihtimali de var. Bu konuda da AK Parti’ye destek vereceğiz” görüşü hâkim.

‘TAKDİR CUMHURBAŞKANI’NIN’

Görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli, seçim başarısından ötürü birbirlerini tebrik etti ve “Hayırlı olsun” dileklerinde bulundu. CHP de kısaca değerlendirildi. “Nezaket ve değerlendirme ziyareti” olarak nitelendirilebilecek görüşmede, ana merkezi ABD ile ilişkiler olmak üzere Suriye’nin de yer aldığı dış politika konuları birkaç cümleyle konuşuldu. Bu kapsamda Rusya, Münbiç, S-400 konuları değerlendirildi. Kabinenin nasıl teşekkül ettirileceğine girilmezken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Nasıl yürüyeceğiz?” sorusuna yanıt arayıp nabız yokladığı; Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanı’nın takdiri. Ülkeyi yönetme sorumluluğu sizde. Siz belirleyin, biz uyarız” yaklaşımını sergilediği ifade ediliyor.