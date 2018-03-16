Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı. Son dakika haberine göre, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun da aralarında olduğu 13 sanığa 15 yıla kadar hapis istendi. Savcı, ' üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçlaması' yöneltti.

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