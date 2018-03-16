AYM'den Şahin Alpay kararı

Anayasa Mahkemesi, FETÖ'den tutuklu yargılanan Gazeteci Alpay'ın; hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine dair başvurusunu sonuçlandırdı.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın aktardığına göre, Yüksek Mahkeme, Alpay'ın Anayasa'nın 19. maddesinde tanımlanan "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" ile 36. maddesinde tanımlanan "hak arama hürriyeti"nin ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkeme bu gerekçe ile Alpay'a 20 bin TL tazminat ödenmesini de kararlaştırdı. Kısa kararın önümüzdeki saatlerde AYM'nin sitesinde yayımlanacağı ve Alpay'ın yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderileceği öğrenildi.

Mahkeme, bu kez kısa karar üzerinden Alpay'ın tahliyesine karar vermesi bekleniyor.

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