İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak üzerinde akşamüzeri bir binada ceset görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 18 yaşındaki lise öğrencisi Doğukan Köksal'ın sandalyeye bağlı cesediyle karşılaştı. Cesedin yakıldığı da tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan Bostancı, "Oğlum tiner bağımlısıydı, onu bu bağımlılıktan bir türlü kurtaramadım. Oğlum Beyoğlu sokaklarında kaçıp kaybolmasın diye onu olaydan 3.5 saat önce sandalyeye ben zincirledim. Ancak onu kesinlikle yakmadım" dedi.

CİNAYET Mİ İHMAL Mİ ARAŞTIRILIYOR

Henüz 18 yaşında feci bir şekilde can veren lise öğrencisi Doğukan Köksal'ın zincirle sandalyeye bağlamasının ardından babası tarafından mı yakıldığı, yoksa başka bir etken sonucunda mı yandığı konusu araştırılıyor.

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