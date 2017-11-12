Son dakika... Denizli'de petrol istasyonunda patlama

Alınan bilgiye göre, Bağbaşı Mahallesi Denizli-Antalya Karayolu'ndaki bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında bulunan depoya LPG boşaltımı sırasında yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olayla ilgili açıklama yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, "Olayı ilk duyduğumuz andan itibaren 9 ekip gönderdik. Şuan elektrik kablosundan çıktığı tahmin ediliyor. Yangın tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor. İki vatandaşımız hafif yaralı, yangın ile ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

AA'nın haberine göre; yangının ardından da büyük bir gürültüyle patlama oldu. Patlamada 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, alevlerin istasyonun ön kısmına sıçramasını önledi.Yaralı ise 112 acil servis ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

denizli

son dakika

Patlama

petrol istasyonu